Hershey Aktie: Hershey erwirbt Dot’s Homestyle Pretzels, Pretzels Inc für ~$1,2B!

Hershey Co (NYSE:HSY) hat sich bereit erklärt, Dot’s Pretzels LLC, den Eigentümer von Dot’s Homestyle Pretzels, und Pretzels Inc für einen Gesamtkaufpreis von 1,2 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Der geschätzte Gesamtnettoumsatz der beiden Unternehmen belief sich in den 12 Monaten bis September 2021 auf rund 275 Millionen US-Dollar. Hershey schätzt, dass die Kombination dieser beiden strategischen Akquisitionen das ausgewiesene EPS im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung