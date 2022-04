Hershey-Aktie: Erwartungen angehoben!

Bei der Vorlage der Finanzergebnisse für das erste Quartal am Donnerstag hat die Hershey Co. (HSY) seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis und das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2022 angehoben, was die Stärke der Leistung im ersten Quartal und die Erwartungen für den Rest des Jahres widerspiegelt. Hoffnungsvolle Erwartungen Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet das Unternehmen nun mit einem bereinigten… Hier weiterlesen