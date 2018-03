Hershey Aktie: Enttäuschender Ausblick!

Liebe Leser,

die Jahreszahlen von Hershey konnten sich zwar sehen lassen, das 4. Quartal kam aber an der Börse nicht gut an. Sowohl in Nordamerika als auch in anderen Regionen gingen die Umsätze zurück. Vor allem in China werden die Geschäfte immer schwieriger. Dort brach der Umsatz sogar um 30% ein. Der Ausblick auf das laufende Jahr enttäuschte ebenfalls, obwohl die US-Steuerreform ... Mehr lesen…

