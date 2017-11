Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Unterstützt durch die Hussain Sajwani-DAMAC Foundation hat sichdie Initiative zum Ziel gesetzt, einen Pool an Softwareprogrammierernzu gründen, um die arabische Welt in das Digitalzeitalter zu führenDie Hussain Sajwani - DAMAC Foundation, ein Joint Venture zwischenDAMAC Properties und seinem Vorstand, Herrn Hussain Sajwani, hat eineAbsichtserklärung für eine Partnerschaft unterzeichnet, dieInitiative "One Million Arab Coders" zu unterstützten und zu fördern.Die Initiative, die von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid AlMaktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE sowie Herrscherdes Emirats Dubai, ins Leben gerufen wurde, soll einer MillionArabern kostenlose Programmierschulungen ermöglichen.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160714/389603LOGO )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/594854/Damac_Properties_Partnership_Agreement.jpg )Scheich Mohammed sagte: "Wir danken der Hussain Sajwani - DAMACFoundation für ihre Unterstützung der Initiative "One Million ArabCoders", die Arabern die Sprache des modernen Zeitalters lehren soll- ein wichtiger Schritt für eine bessere Zukunft. Die Institutionenin unserem privaten Sektor sind wichtige Partner bei der Entwicklungund spielen eine aktive Rolle beim Aufbau einerZukunftsgesellschaft.""One Million Arab Coders" ist die erste panarabischeBildungsinitiative ihrer Art, die in Zusammenarbeit mit der HussainSajwani - DAMAC Foundation, einer gemeinsamen philanthropischenInitiative zwischen der DAMAC Group und ihrem Vorsitzen, geschaffenwurde, um die Vision Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid AlMaktoum für eine selbstbestimmte, glücklichere Gesellschaft durchBildung und Kompetenzentwicklung zu unterstützen.Das Partnerschaftsabkommen wurde im Rahmen einer Zeremonie in denBüros der Dubai Future Foundation in den Emirates Towers von SeinerExzellenz Mohammed bin Abdullah Al Gergawi, Minister für Kabinett-und Zukunftsangelegenheiten, stellvertretender Vorsitzender undGeschäftsführer der Dubai Future Foundation, und Hussain Sajwani,Geschäftsführer von of DAMAC Properties, unterzeichnet.Seine Exzellenz Al Gergawi kommentierte: "Diese Initiative sollkostenlos grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, diedie Teilnehmer für die Zukunft benötigen, damit sie der arabischenWelt mit Lösungen helfen können, die für nachhaltiges Wachstum undden Aufbau einer auf Wissen basierten Wirtschaft auf der Grundlagevon Technologie nötig sind.""Die Hussain Sajwani - DAMAC Foundation hat sich verpflichtet, dieVision Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum für einebessere Zukunft durch selbstbestimmte, glücklichere Gesellschaften inder arabischen Welt zu verwirklichen", fuhr Sajwani fort. "Ich binhoch erfreut, dass "One Million Arab Coders" unsere erste Initiativeist und wir mit der Dubai Future Foundation zusammenarbeiten."Die Initiative "One Million Arab Coders" ist Teil der Mohammed binRashid Global Initiatives (MBRGI), einer gemeinnützigen Stiftung, dieBildung und Wissen verbreiten soll, um zu einer Renaissance in derarabischen Welt beizutragen und die Region durch Unterstützung derJugend zu fördern, deren Energie und Fähigkeiten die Zukunft prägenwerden.Die Initiative, die von der Dubai Future Foundation verwaltetwird, besteht aus drei Phasen, die innerhalb von zwei Jahrenabgeschlossen werden. Die erste Phase ist die Einschreibungarabischer Studenten und Lehrer aus allen Teilen der Welt unterhttp://www.arabcoders.ae. Teilnehmer erhalten hier kostenloseSchulungen und am Ende jedes Kurses ein Zertifikat.In der zweiten Phase werden die besten 1.000 Studenten im Rahmender "Coders Challenge" ausgewählt. Sie können sich dann fürfortgeschrittene Kurse, Stipendien und Berufsausbildungskurseanmelden.In der dritten Phase werden die 10 besten Programmiererausgewählt. Der 1. Platz ist mit 1 Mio. USD dotiert und die anderenneun Teilnehmer erhalten je 50.000 USD. Die besten vier Lehrererhalten insgesamt 200.000 USD, also jeder 50.000 USD.Die Initiative wird Araber befähigen, einen Arbeitsplatz zufinden. Aktuelle Statistiken belegen, dass es weltweit bis 2020 ca.80 Mio. Arbeitsplätze in den Bereichen Software, Smart-Phone-Apps undWebentwicklung geben wird.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.damacproperties.com.Hinweis für Redakteure: DAMAC Properties steht seit 2002 an derSpitze des Luxus-Immobilienmarktes im Mittleren Osten und bietetBewohnern aus der ganzen Welt luxuriöse Wohnstile. DAMAC Propertieshat sich dem äußerst gehobenen stilvollen Leben verschrieben, seinePosition als führender Entwickler von Luxuswohnungen in der Regiongefestigt und bietet ikonisches Design und höchste Qualität. DasUnternehmen hat sich im Mittleren Osten mit Projekten in den VAE,Saudi Arabien, Katar, Jordan, Libanon und dem Vereinigten Königreichweiter ausgedehnt.Bis zum 30. September 2017 hat DAMAC Properties ca. 19.855Wohnungen vermittelt. Das Unternehmen hat ein Entwicklungsportfoliovon über 44.000 Einheiten in verschiedensten Stadien bezüglichFortschritt und Planung: über 13.000 Hotelzimmer, Serviced Apartmentsund Hotelvillas, die von dem Gastgewerbetochterunternehmen DAMACHotels & Resorts verwaltet werden. Mit Weitblick und Dynamik baut DAMAC Properties die nächste Generation an Luxuswohnungen im Mittleren Osten.