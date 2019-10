Herrschaft der Maschinen? / Richard David Precht im Gespräch mit Informatiker und KI-Pionier Jürgen Schmidhuber (FOTO)

Mainz (ots) -Das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz hat längst begonnen.Selbstlernende Maschinen gehören schon zum Alltag und sie werdenimmer perfekter. Wie wird diese Technologie die Zivilisationverändern? Darauf gibt im ZDF KI-Pionier Professor Jürgen Schmidhuberbei "Precht" am Sonntag, 20. Oktober 2019, 23.50 Uhr, Antworten.Vom autonomen Fahren und der Spracherkennung über medizinischeDiagnosen bis hin zu künstlich geschaffenen Gehirnen - Aufgaben, beidenen bisher allein Menschen, ihre Intelligenz, Moral oder Gefühlegefordert waren, sollen in Zukunft von selbst denkender Softwareübernommen werden. Werden wir dadurch freier, fragt Richard DavidPrecht, oder eher überflüssig? Prof. Jürgen Schmidhuber meint, inferner Zukunft werde die KI wegen der Komplexität der Aufgaben dieErforschung und Eroberung des Weltalls übernehmen: "Langfristig wirdes sicher darauf hinauslaufen, dass Menschen keine wesentliche Rollespielen werden in der weiteren Entwicklung des Kosmos." Die Menschenwürden dadurch aber nicht bedeutungslos, menschliche Zivilisation undKI werden sich gegenseitig bedingen. Schmidhuber zeigt sichoptimistisch, dass Maschinen in Zukunft so günstig zu erwerben seinwerden, dass sie auch in den Entwicklungsländern das Leben derMenschen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, erleichtern.Schmidhuber: "95 Prozent aller KI-Forschungen sind darauf angelegt,Menschenleben länger, gesünder und leichter zu machen."Was aber, wenn schließlich eine Künstliche Superintelligenzerschaffen würde, fragt Precht seinen Gast, die nicht nur universelloperieren kann, sondern auch intelligenter als wir Menschen ist?Wollen autonom denkende Maschinen überhaupt noch im menschlichenSinne vernünftig und gerecht sein? Welche Bedeutung hat dasmenschliche Bewusstsein, die menschliche Seele, in einer Welt, diezunehmend von Künstlicher Intelligenz gesteuert wird: Eine schöneneue Welt oder das Ende der Menschheit?Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/prechtPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/precht-1/Sendungsseite: https://zdf.de/gesellschaft/prechthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell