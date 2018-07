Herrmann: Inbetriebnahme der Ankerzentren in Bayern ab 1. August

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeit in den geplanten Ankerzentren für Flüchtlinge in Bayern kann starten. "Die bayerischen Ankerzentren werden am 1. August in Betrieb genommen. In allen sieben Einrichtungen werden sofort die allermeisten im Koalitionsvertrag vorgesehenen Funktionen garantiert", sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben).

"In jedem Ankerzentrum wird es soziale Betreuung geben und darüber hinaus Außenstellen der Landesausländerbehörde, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, der Bundesagentur für Arbeit und der Verwaltungsgerichte." Herrmann rechnet mit raschen Asyl-Entscheidungen in den Ankerzentren. "Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben wir derzeit eine Verfahrensdauer von drei Monaten. Wer anerkannt wird, kann die Einrichtung verlassen, sich eine Wohnung und eine Arbeitsstelle suchen, wobei die Bundesagentur für Arbeit helfen soll", so der CSU-Politiker. "Wer nicht anerkannt wird, muss das Land verlassen, kann aber vorher noch Rechtsmittel einlegen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur