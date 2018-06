Herrmann: CSU bekommt viel Zuspruch für harte Haltung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die CSU erfährt für ihren unnachgiebige Haltung großen Zuspruch. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). "Wir sind nicht auf Streit innerhalb der Union aus. Aber die Erwartung der Bürger an den Bundesinnenminister ist, jetzt konsequent zu handeln."

Die CSU sei klar auf Kurs. Herrmann sagte der FAS: "Wir müssen in der Sache dringend vorankommen, wir erfahren dafür auch großen Zuspruch. Immer wieder hören wir von den Menschen: Bitte nicht umfallen." Ein Bruch mit der CDU sei nicht die Absicht. "Wir wollen nur wieder dazu kommen, europäisches Recht anzuwenden", so der Minister in der FAS. Das finde auch in der Schwesterpartei großen Zuspruch. Herrmann sagte der FAS zudem: "Wenn andere Länder das europäische Recht nicht anwenden, müssen wir darauf eine Antwort finden." Der bayerische Innenminister verweist auf das Jahr 1993: "Da gab es in Deutschland eine Neuregelung des Asylrechts, einschließlich Grundgesetzänderung. Andere Staaten schlossen sich uns an, und dann hatte sich das Thema sofort erledigt." So Herrmann in der FAS. Seit Samstagabend meldet die "Bild", dass Merkel womöglich einen kurzfristigen EU-Sondergipfel mit den besonders betroffenen Staaten plant. Dies könnte den Streit zwischen CDU und CSU eventuell entspannen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur