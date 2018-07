Herrmann: Bayerische Grenzpolizei bekommt Rechte wie Bundespolizei

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Die neue bayerische Grenzpolizei, die am Montag bei einem Festakt in Passau gegründet wird, soll dieselben Rechte bekommen wie die Bundespolizei. "Wir werden in den nächsten zwei, drei Wochen eine Vereinbarung mit dem Bund schließen, nach der die bayerische Grenzpolizei dieselben Befugnisse an der Grenze hat wie die Bundespolizei", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Ob dazu dann auch Zurückweisungen an der Grenze gehörten, werde der Bundesinnenminister entscheiden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur