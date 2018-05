HeroTel entscheidet sich für die drahtlose Breitband-Konnektivitätslösung von Cambium Networks

Größter Anbieter für drahtlose Internetdienstleistungen inSüdafrika startet die Markteinführung von ePMP(TM) Elevate, um derüberwältigenden Nachfrage und zukünftigem Wachstum gerecht zu werden.Rolling Meadows, Illinois und Stellenbosch, Südafrika(ots/PRNewswire) - Cambium Networks(http://www.cambiumnetworks.com/), ein weltweit führender Anbietervon drahtlosen Breitband-Lösungen, gab heute bekannt, dass sichHeroTel (http://www.herotel.com/), ein Anbieter für drahtloseInternetdienstleistungen (WISP, Wireless Internet Service Provider),für seine ePMP Elevate-Lösung entschieden hat, um dieNetzwerkleistung zu verbessern und Skalierbarkeit zu gewährleisten.Mit mehr als 1.800 Niederlassungen und über 40.000 Kunden für denInternet-Service der "Letzten Meile" ist HeroTel eines der größtenWISPs in Südafrika."Was mich an unserer Partnerschaft mit Cambium Networks wirklichbegeistert, ist, dass wir in der Lage sind, die Erlebnisqualität fürunsere Kunden drastisch zu verbessern und gleichzeitig unsereneigenen ROI zu steigern", sagte Corné de Villiers, CEO von HeroTel."Die Nachfrage nach TV-Streaming-Diensten wie Netflix und Showmaxist in Südafrika kürzlich explodiert", sagte Rich Henn,kaufmännischer Geschäftsführer bei HeroTel. "Herkömmliche Träger derletzten Meile wie Kupfer können nicht mithalten, und die Glasfaserist auf den Einsatz in isolierten Bereichen beschränkt. Mit denLösungen von Cambium Networks sind wir in der Lage, all unserenKunden drahtlose Hochgeschwindigkeitsdienste anzubieten, unabhängigdavon, ob sie sich in städtischen oder ländlichen Gebieten befinden.""Cambium Networks bietet eine drahtlose Infrastruktur vonEnd-to-End-Konnektivitätslösungen", sagte Martin de la Serna,Vizepräsident für Vertrieb bei Cambium Networks. "HeroTel hat unserelizenzierten Punkt-zu-Punkt-Mikrowellen (https://www.cambiumnetworks.com/products/backhaul/ptp-820-microwave-ptp-backhaul-solutions/)-Backhaul-Lösungen, drahtlosen PMP 450-m (https://www.cambiumnetworks.com/products/pmp-distribution/pmp-450m/)-Verteilernetze sowie dieLösungen für cnPilot 802.11ac WLAN-Zugriff(https://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/) realisiert underweitert nun die Konnektivität und Abdeckung mitEnd-to-End-Management-Konzepten wie ePMP Elevate (https://www.cambiumnetworks.com/products/pmp-distribution/epmp-elevate/)(TM) undcnMaestro (https://www.cambiumnetworks.com/products/management/cnmaestro/)(TM).""ePMP Elevate arbeitet mit bereits installiertenTeilnehmer-Endgeräten (CPE, Customer Premise Equipment) zusammen,indem es den Access Point am Headend ändert und eineOver-the-Air-Firmware-Aktualisierung am CPE durchführt", sagt SakidAhmed, Vizepräsident von ePMP Business. "Der ePMP 2000 Access Point (https://www.cambiumnetworks.com/products/pmp-distribution/epmp-2000/)bringt wichtige Technologien wie die GPS-Synchronisation,Frequenzwiederverwendung,(https://www.youtube.com/watch?v=MhUT_wqArmQ), intelligenteFilterung, Planung der Airtime Fairness und intelligentes Beamformingin ein bestehendes 802.11n-basiertes Netzwerk. Damit wird dieLeistung des Netzwerks komplett umgestellt."HeroTel hat ein intensives Auswahlverfahren durchgeführt, bevorvier Anbieter in die engere Wahl kamen und schließlich dieEntscheidung zugunsten der optimalen ePMP Elevate (https://www.cambiumnetworks.com/products/pmp-distribution/epmp-elevate/)-Lösung vonCambium Networks getroffen wurde. Dazu gehörten die Teilnahme aninternationalen Konferenzen und Messen, umfangreiche Feld- undLabortests zur Sicherstellung der Einhaltung der schwierigenBedingungen in Südafrika und das Erfüllen der finanziellen Ziele desROI."Cambium Networks hat seine Versprechen wirklich gehalten",erklärte James Devine, Leiter von HeroTel Networks. "UnserePraxistests zeigen hervorragende Ergebnisse. Der Durchsatz und dieDichte pro Sektor sind besser als wir erwarteten, und ihre Lösungbeherrscht die Störungen hervorragend.""Unsere Praxistests haben beeindruckende Ergebnissehervorgebracht", ergänzte Gerrit Pretorius, Regionalleiter fürHF-Planung und Spektrum-Management bei HeroTel East. "Wir sind in derLage, mehr als die dreifache Anzahl von Client-Geräten auf die ePMP2000-Sektoren von Cambium Networks zu übertragen und dabei mehr alsdie dreieinhalbfache Durchsatzgeschwindigkeit auf der Client-Seite zuerreichen. Diese Lösung ermöglicht es uns, unseren KundenDienstleistungen mit mehr als 50 Mb/s anzubieten - genau das, was dieUnternehmensleitung von unserem Entwicklungsteam erwartet".Informationen zu HeroTelHeroTel wurde 2013 gegründet und baut den Markt fürWISP-Dienstleistungen (Wireless Internet Service Provider) aus, umSüdafrikaner mit drahtlosem Highspeed-, Glasfaser- und LTE-Internetzu verbinden. Durch die Partnerschaft und Zusammenarbeit mit WISPsbringt HeroTel das Internet zu allen Südafrikanern. Darüber hinausbietet HeroTel eine individuelle Benutzererfahrung mit Callcenternvor Ort und sofortiger persönlicher Rückmeldung.Informationen zu Cambium NetworksCambium Networks ist ein weltweit führender Anbieter vondrahtlosen Konnektivitätslösungen, die die Vernetzung zwischenMenschen, Orten und Dingen stärken. Cambium Networks ist daraufspezialisiert, eine drahtlose End-to-End-Infrastruktur mitzuverlässigen, skalierbaren, sicheren und von der Cloud ausverwalteten Plattformen bereitzustellen, die unter anspruchsvollenBedingungen funktionieren. Darüber hinaus ermöglicht Cambium NetworksDienstleistungsunternehmen und Netzbetreibern für Unternehmen,Industrie und Behörden, eine intelligente Edge-Konnektivitätaufzubauen. Das Engagement von Cambium Networks für kontinuierlicheInnovationen im Bereich des drahtlosen Zugriffs zeigt sich in denMillionen von Funkgeräten, die in Tausenden von Netzwerken eingesetztwerden und Gemeinden auf der ganzen Welt zugutekommen. DieTeammitglieder tragen auch zur sozialen Verantwortung bei und leistendamit einen wichtigen Dienst für ihre Gemeinschaften. CambiumNetworks hat seinen Hauptsitz außerhalb von Chicago und verfügt überF&E-Zentren in den USA, Großbritannien und Indien. www.cambiumnetworks.com