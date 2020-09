Herno beschleunigt Digitalisierung mit Centric PLM(TM)

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Italienische Luxus-Outerwear-Marke verkürzt Time-to-Market im Zuge der ProduktexpansionDie italienische Luxus-Outerwear-Marke Herno hat die Product Lifecycle Management (PLM)-Lösung von Centric Software erfolgreich implementiert. Centric Software bietet die innovativsten Enterprise-Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel, Konsumgüter und Home Décor, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können.Herno wurde 1948 gegründet und ist ein weltbekannter Hersteller von Luxusjacken und -mänteln. 2000 ging das Familienunternehmen in die Hände von Claudio Marenzi über, der die Verwendung moderner Materialien und die Produktion bei Herno revolutionierte, ohne dabei die Handwerkskunst der Marke außer Acht zu lassen.Herno hat kürzliche seine Produktreihen um Knitwear und Schuhe erweitert und beschlossen, in eine PLM-Lösung für die Fashion-Branche zu investieren. So möchte das Unternehmen die Produktkollektionen anreichern und gleichzeitig die Produktqualität genau kontrollieren. Nach einem umfassenden Auswahlverfahren entschied sich Herno für die Implementierung der gesamten Suite Centric Fashion PLM (https://www.centricsoftware.com/fashion-plm/), einschließlich der mobilen Apps."Das Know-how von Centric Software im Luxusbereich und die innovativen Lösungen der exklusiven PLM-Technologie waren ausschlaggebend für unsere Entscheidung zur Innovation und für Centric", so Claudio Marenzi - CEO bei Herno. "Centric PLM optimiert und strukturiert die Produktentwicklungsaktivitäten und verkürzt das Time-to-Market aller Produkte. Gleichzeitig wird die Transparenz des gesamten Entwicklungsprozesses für alle Teammitglieder sichergestellt."Das PLM-Projekt von Herno wurde zusammen mit BeSight umgesetzt, einem noch jungen Technologieunternehmen, das von Herno und dem italienischen Technologie-Business Altea Federation gegründet wurde. Herno nutzt die Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösung von BeSight für das Management der technischen Aspekte der Produktion. Centric Software ist Gold-Partner von BeSight. Laut Joan Paolo Piscopo, CEO von BeSight und ehemaliger Head of IT Operations bei Herno, ist die Integration zwischen den beiden Lösungen besonders wichtig."Herno beaufsichtigt die Produktion der nächsten Saison, erstellt entsprechende Samples und entwirft jetzt drei Saisons gleichzeitig, während die aktuelle Saison bereits in den Retail geht", erklärt er. "Unsere PLM- und ERP-Lösungen arbeiten zusammen, damit die saisonale Überschneidung keine Leistungseinschränkung, sondern eine Leistungssteigerung darstellt.""Wir freuen uns sehr, dass Herno Centric PLM erfolgreich implementiert hat", sagt Chris Groves, President und CEO von Centric Software. "Gemeinsam mit BeSight schaffen wir eine integrierte digitale Plattform, mit der Herno seine Geschwindigkeit, Qualität und Effizienz steigern und damit die künftige Expansion ankurbeln kann."Erfahren Sie mehr überCentric Fashion PLM (https://www.centricsoftware.com/de/fashion-plm/).Demo anforden (http://www2.centricsoftware.com/l/35842/2018-11-21/rw7kx6)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1283067/Herno_Centric_PLM.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_LogoPressekontakt:+33 (0)6 87 88 23 22Original-Content von: Centric Software, übermittelt durch news aktuell