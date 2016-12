Hermes mit deutlichem Wachstum im Weihnachtsgeschäft (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Hamburg (ots) -Hermes erlebt aktuell das stärkste Weihnachtsgeschäft seinerUnternehmensgeschichte. Rund um den 8. Dezember waren die Tagesmengenmit bis zu 2 Millionen Sendungen am höchsten. Bis zu 20 Prozent mehrSendungen als im Vorjahr wurden an den bisherigen Spitzentagentransportiert. Noch bis Donnerstag, 22. Dezember, 12 Uhr, nimmtHermes private Weihnachtspakete an - und führt für alle rechtzeitigverschickten Sendungen mindestens einen Zustellversuch bisHeiligabend durch. Gute Nachrichten zum Fest auch für alleRoboter-Fans: In Hamburg wird der Test mit Starship-Lieferroboternverlängert."Unsere Sortiermaschinen laufen an allen Standorten rund um dieUhr nahezu auf Volllast", sagt Dirk Rahn, Geschäftsführer Operationsvon Hermes Germany, angesichts der stark gestiegenen Paketmengen."Ein großes Dankeschön gebührt dieser Tage den vielen Zustellern undKollegen in den Paketzentren. Ohne ihren Einsatz würde am Samstagvielerorts der Gabentisch leerbleiben." Hermes beschäftigt diesesJahr im Weihnachtsgeschäft bundesweit rund 6.000 zusätzlicheArbeitskräfte. Prognostiziert sind 42 Millionen Sendungen allein fürden Dezember. "Trotz der enorm hohen Mengen stellen wir weiterhinüber 95 Prozent der Pakete im ersten Zustellversuch zu. Auch dieSchaden- und Verlustquote bleibt mit 0,03 Prozent extrem niedrig", soRahn.Dr. Kai Heck, Geschäftsführer für Finanzen, IT und Services beimModeunternehmen bonprix bestätigt das exzellente Weihnachtsgeschäft."Unsere Kundinnen beschenken sich zum Fest selbst und bestellenmodische Weihnachts- und Partyoutfits. Entsprechend sind Sortimentewie zum Beispiel Kleider und Wäsche dieses Jahr besondersumsatzstark."Pakete bis 22. Dezember versendenVerbraucher, die noch Weihnachtspakete an Familie und Freundeverschicken möchten, müssen sich sputen. Bei allen Sendungen, die bisDonnerstag, 22. Dezember, 12 Uhr in einem der über 14.000 HermesPaketShops abgegeben werden, erfolgt noch ein Zustellversuch bisHeiligabend - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Für denPaketversand setzen in diesem Jahr so viele Kunden wie nie zuvor aufdigitale Versandlabels. Die Anzahl der mobilen Paketscheine, die mitder Hermes App (iOS/Android) erstellt werden, verdoppelte sich in denletzten zwölf Monaten. Vorteil für den Verbraucher: Ein Ausdruck desPaketlabels ist nicht mehr nötig. Stattdessen scannt derPaketShop-Betreiber den individuellen QR-Versandcode vomHandybildschirm ab.An Heiligabend stellt Hermes bis circa 15 Uhr zu. Danachverabschieden sich die Zusteller in die wohlverdiente Weihnachtspausezu ihren Familien und Freunden. Bundesweit pausiert diePaketzustellung bei Hermes am 25. und 26. Dezember. Ab 27. Dezemberwird die Auslieferung von Sendungen dann regulär fortgesetzt.Hamburg: Starship-Roboter fahren weiterIn Hamburg verlängern Hermes und Starship Technologies derweil dieZustellung per Roboter um drei Monate bis 31. März 2017. Der imHerbst begonnene Pilottest war ursprünglich bis Ende Dezember 2016begrenzt. Zum Einsatz kommen drei Lieferroboter an PaketShops inHamburg-Ottensen sowie im Grindelviertel im Stadtteil Rotherbaum. DieFahrzeuge transportieren reguläre Paketsendungen an Privatkunden, diedie Auslieferung per Roboter bequem per Smartphone beauftragen -inklusive freier Wahl des Zustellzeitfensters. Interessierte könnensich als Testkunden bewerben.Neben der Auslieferung von Paketen soll ab Januar 2017 auch dieAbholung von Retouren getestet werden. Alle Fahrten derStarship-Lieferroboter werden von einem "Handler" begleitet, derpermanenten Kontakt zur Leitzentrale von Starship in Tallinn/Estlandhält und Fragen von Passanten beantwortet.Parallel testet Hermes ebenfalls in Hamburg noch bis 31. Dezemberden Einsatz mobiler Pop-Up-Stores in Einkaufszentren. Der Test im"Alstertal-Einkaufszentrum" in Hamburg-Poppenbüttel sowie in weiterenShopping Malls in Berlin ("Gesundbrunnen-Center"), Nürnberg("Franken-Center") und Ludwigshafen ("Rhein-Galerie") soll zeigen, obPaketannahmestellen in Einkaufszentren strategisch sinnvoll sind.Bislang konzentrieren sich PaketShops von Hermes auf Kioske,Tankstellen und Einzelhändler.Pressekontakt:Hermes Europe GmbHIngo BertramEssener Straße 8922419 HamburgT: +49 (0)40 53755-627E: ingo.bertram@hermesworld.comW: newsroom.hermesworld.comT: twitter.com/hermes_presseOriginal-Content von: Hermes Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell