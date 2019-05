Stuttgart (ots) - Becker: "'Bastelpackungen' verunsichernApothekenkunden" / AOK Baden-Württemberg und Apotheker fürAbschaffung der Subventionsquote für Importarzneimittel"Nichts wird besser, wenn man ein ineffektives Bürokratiemonsternoch komplexer macht", kommentiert Dr. Christopher Hermann,Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, die geplanteÄnderung der Subventionsklausel für Importarzneimittel. "Das istnicht nur ein bürokratischer Irrweg, es ist vor allem für Patientenschnell gefährlich und finanziell nutzlos." Der AOK-Chef warnt davor,jetzt gerade im neuen Gesetz für mehr Sicherheit in derArzneimittelversorgung (GSAV) an jener Klausel festzuhalten, diewiederholt das Haupteinfallstor für die Machenschaften vonHehlerbanden und Arzneimittelfälschern gewesen sei. "Die Interessenvon ein paar Subventionsgewinnlern dürfen nicht schwerer wiegen alsdie Arzneimittelsicherheit. Es geht um Patienten, nicht darum, einemandauernden Problemmarkt per gesetzlicher Quote Umsatz und Gewinn zugarantieren."Das Misstrauen, das in der AOK gegen quotengeförderteImportarzneimittel herrscht, teilen viele Apotheker. Fritz Becker,Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbands und Präsident desLandesapothekerverbands Baden-Württemberg, beschleicht immer wiederein ungutes Gefühl, wenn er einen Blick auf die "Bastelpackungen"wirft, die dank der Quote regulär über den Beratungstisch in derApotheke wandern können: "Es verunsichert unsere Kunden, wennBlisterpackungen schräg ausgeschnitten sind, Schachteln mitirgendwelchen Etiketten überklebt wurden oder widersprüchlicheAngaben über die enthaltene Arzneimittelmenge auf der Packung stehen.Wir möchten unsere Arbeit nicht durch unseriös wirkende Produktediskreditiert sehen." Ungern erinnert sich Becker an ein Erlebnis miteinem Kunden zurück, der die Apotheke verlassen hatte, um einige Zeitspäter in Begleitung der Polizei zurückzukehren: Ihn hatte dieAufmachung eines Importarzneimittels entsprechend verunsichert.Dr. Christopher Hermann ergänzt, die gesetzliche Quotenförderungreize mutmaßliche Betrüger geradezu an, über lange, intransparenteLieferketten quer durch den Kontinent Arzneimittelfälschungen auf dendeutschen Markt zu bringen. Ihr Geschäft ist gerade in Deutschlanddank der gesetzlichen Quotenförderung besonders lukrativ. DerBundesrat habe diese Mechanik durchschaut und deshalb nurfolgerichtig gehandelt, als er Mitte März die Streichung derImportförderklausel gefordert habe, führt Hermann aus. "Wirappellieren nun dringend an die Abgeordneten des Bundestags, sich inihren parlamentarischen Beratungen dieser Forderung anzuschließen!"So sprach sich zuletzt auch die Taskforce 'Lunapharm' nachdrücklichfür die Streichung der Reimportförderklausel aus, als Konsequenz ausdem aufgedeckten Skandal um nach Brandenburg eingeschleusteProblemarzneimittel zur Krebsbehandlung. "Das ist ein Fall, der inaller Deutlichkeit zeigt, wie gefährlich eine bürokratische Regelungist, die Interessen der Reimportlobby Vorrang vor derArzneimittelsicherheit gewährt", warnt Hermann. "Es ist hohe Zeit,politisch die notwendigen Konsequenzen zu ziehen!"Pressekontakt:AOK Baden-WürttembergPressestellePresselstr. 1970191 StuttgartTelefon 0711 2593 - 229Telefax 0711 2593 - 100E-Mail presse@bw.aok.dewww.aok-bw-presse.deOriginal-Content von: AOK Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell