Hermann Eicher kündigt Wechsel in den Ruhestand an (FOTO)

Mainz, Stuttgart (ots) - Nach 22 Jahren scheidet SWR Justitiar aus dem Amt ausMainz, Stuttgart. Hermann Eicher (64) hat SWR Intendant Kai Gniffke darüberinformiert, dass er in der zweiten Jahreshälfte 2020 aus seinem Amt alsJustitiar des SWR ausscheiden und in den Ruhestand eintreten möchte. Kai Gniffkehat dem SWR Verwaltungsrat mitgeteilt, dass er in dessen Sitzung am 31. Januar2020 das Verfahren zur Neubesetzung besprechen wird. Hermann Eicher ist seit1998 und damit seit der Gründung des Südwestrundfunks Justitiar des SWR. Er wirdim Juli dieses Jahres 65 Jahre alt. SWR Intendant Gniffke: Hermann Eicher hatRundfunkgeschichte mitgeschrieben Kai Gniffke: "Mit dem Ausscheiden von HermannEicher wird eine Ära zu Ende gehen. In den vielen Jahren als Direktor des SWRhat Hermann Eicher Rundfunkgeschichte mitgeschrieben. So hat er maßgeblich dieEntwicklung und Einführung des neuen Rundfunkbeitrages begleitet, der demöffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in einer digitalen Welt eine verlässlicheFinanzierungsgrundlage ermöglicht. Und mindestens genauso wichtig: HermannEicher hat sich nie auf die Rolle der Rechtsberatung beschränkt, sondern aufallen Ebenen und in allen Belangen mit Gestaltungswillen und Tatkraft den SWRvorangebracht. Er hat sich leidenschaftlich für die Transformation des SWR inein rundum digitales Medienhaus und damit für starkes öffentlich-rechtlichesProgramm auf allen Ausspielwegen eingesetzt."Hermann Eicher: Aufgabe als Justitiar mit großer Leidenschaft wahrgenommenHermann Eicher: "Auch wenn ich mich jetzt ganz bewusst zu diesem Schrittentschieden habe, wird mir der Abschied vom SWR nicht leichtfallen. MeineAufgabe als Justitiar des SWR habe ich 22 Jahre lang sehr gerne, tief überzeugtvon der Grundidee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und mit großerLeidenschaft wahrgenommen. Selbstverständlich stehe ich noch so lange zurVerfügung, bis meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger feststeht."Biografische Angaben zu SWR Justitiar Hermann Eicher Am 6. Juli 1955 geboren,studierte Hermann Eicher von 1975 bis 1981 Rechtswissenschaften in Mainz undFreiburg. Nach dem juristischen Vorbereitungsdienst war er von 1983 bis 1986wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mainz und promovierte indieser Zeit zu einem staatsrechtlichen Thema. Von 1986 bis 1989 war HermannEicher als Richter in der rheinland-pfälzischen Sozialgerichtbarkeit tätig undwechselte 1989 als persönlicher Referent zum Intendanten des Südwestfunks nachBaden-Baden. Zuletzt war er beim SWF als Hauptabteilungsleiter Produktion inMainz tätig, bevor er nach der Fusion zum SWR im Jahre 1998 zum Justitiargewählt wurde.Hermann Eicher ist als ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht Rheinland-Pfalztätig. Er ist Mitglied im Verwaltungsrat des Beitragsservice von ARD, ZDF undDeutschlandradio und Mitglied im Vorstand des Mainzer Medieninstituts.