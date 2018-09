Hermann: Autokonzerne müssen Diesel-Nachrüstungen zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will Hardware-Nachrüstungen allein von den Herstellern bezahlen lassen. "Zur Frage, wer die Kosten der Nachrüstung übernehmen soll, ist für mich völlig klar: Die Automobilindustrie hat Fahrzeuge mit viel zu hohem Schadstoffausstoß geliefert und muss deshalb auch für die nachträgliche Abgasreinigung aufkommen", sagte Hermann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochsausgaben). Was Bundesverkehrsminister Scheuer genau vorschlagen werde, sei noch unklar: "Wichtig ist gleichwohl, dass er sich endlich auch in Richtung Nachrüstung älterer Dieselfahrzeuge bewegt", so Hermann.

