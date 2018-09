Herkömmliche Lese- und Gleitsichtbrillen für Computerarbeit ungeeignet

Baierbrunn (ots) - Langes Arbeiten am Computer ist für die Augeneine Belastung: Beim ständigen Versuch, sich auf das nahe Seheneinzustellen, gerät das Auge in einen Dauerstress. "Man blinzelt dannweniger, wodurch sich das Risiko für trockene Augen erhöht",erläutert Dr. Manuel Hermann, Oberarzt an derUniversitäts-Augenklinik Köln, im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau". Die Folge sind müde und gerötete Augen, die mitunterbrennen oder auch stark tränen können. Eine Lesebrille eignet sichfür die Arbeit am Monitor nicht, weil sie auf einen Abstand von etwa30 bis 40 Zentimetern abgestimmt ist, ein Computerbildschirm aber inder Regel 70 bis 100 Zentimeter entfernt steht.Wer am Bildschirm eine herkömmliche Gleitsichtbrille aufsetzt,riskiert Nacken- und Rückenschmerzen. "Die Form des Sehfelds ähnelteinem hochkant stehenden Hundeknochen: oben ein breites Feld für dieFerne, unten ein großes Feld für die Nähe und in der Mitte einschmales Sehfeld mit den Übergangswerten", so der Experte. Um durchden unteren Bereich der Brille nahe gelegene Dinge schärfer zu sehen,heben die Menschen das Gesicht nach oben, was auf Dauer Nacken- undKopfschmerzen zur Folge hat. "Problematisch ist es auch, nur durchden kleinen mittleren Bereich zu schauen. Dann muss der Bildschirmmit dem Kopf regelrecht abgescannt werden", sagt Hermann. Auch dieskann zu schmerzhaften Verspannungen führen. Abhilfe schaffenspezielle Bildschirmbrillen, die gezielt auf die Entfernung zumMonitor eingestellt werden und die Augen dadurch entlasten.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell