Heritage of World's No.1 Whisky, Johnnie Walker, wird in diesem Sommer Reisende an den Flughäfen Heathrow und Edinburgh begeistern

London (ots/PRNewswire) -Diageo Global Travel startet seine Multimillionen-Pfund-Kampagnein den größten Flughäfen von Europa und Schottland.Während Urlaubsreisende sich in diesem Sommer ihren Weg durch dieFlughäfen London Heathrow und Edinburgh bahnen, werden ihre Augen voneiner Anordnung von Fotos einiger der faszinierendsten Orte vonSchottland verwöhnt, dank einer Multimillionen-Pfund-Investition vonJohnnie Walker und Diageo Global Travel.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/702309/Johnnie_Walker.jpgMit atemberaubenden Landschaftsaufnahmen aus den Regionen derHighlands, der Islands, der Speyside und den Lowlands von Schottlandwird die neue Kampagne das Vermächtnis des beliebtesten ScotchWhiskys der Welt[1] für Weltreisende zum Leben erwecken.Indem Sie sich auf die Tatsache stützt, dass Johnnie Walker Whiskyhergestellt wird, indem einige der besten einzelnen Whiskys aus allenvier Ecken Schottlands zusammengebracht werden, zelebriert die neueKampagne, was passiert, wenn großartige Whiskys und großartigeMenschen zusammenkommen, und reichert dies die mit einer Reihe vonFilmen, digitaler und statischer Werbung an, die ein gutes Gefühlerzeugen und dieses Sentiment unterstützen.Anna MacDonald, Marketing Director, Diageo Global Travel, sagte:"Ich freue mich sehr, die neue Johnny-Walker-Kampagne in GlobalTravel im Vereinigten Königreich zu eröffnen, dem Heimatland desWhiskys. Gemäß unserer seit langem bestehendenJohnny-Walker-Philosophie des Fortschritts stellen wir fest, dass esim Leben nicht nur darum geht, wohin es geht; es geht darum, anwessen Seite wir den Weg beschreiten und dass wir selbstbewussteReisende sind, die in direkten Kontakt mit der Geschichte und demPioniergeist dieses viel geliebten Scotch Whiskys kommen."Die neue Kampagne in der preisgekrönten Reihe der KeepWalking-Kampagnen der Marke Johnny Walker wird an prominenter Stellein statischen wie auch digitalen Kanälen an beiden Flughäfen sowie inLounges von British Airways und in Bordunterhaltung zu sehen sein.Diejenigen, die in diesem Sommer reisen werden, werden auch den neuenFilm auf digitalen Bildschirmen genießen können, der auf permanentenJohnny-Walker-Einrichtungen an Flughäfen in aller Welt zu sehen seinwird.John Williams, Johnnie Walker Global Brand Director, fügte hinzu:"Das Engagement, hochwertigen Whisky für schöne Momente herzustellen,war uns immer wichtig. Seit gut 200 Jahren suchen wir die bestenWhiskys aus ganz Schottland, damit Menschen sie mit denen genießenkönnen, die ihnen wichtig sind."Das ist es, was mich an dieser Kampagne wirklich begeistert - esist eine Chance, die Tatsache ins Licht zu rücken, dass wirhervorragend schmeckende Scotch Whiskys aus allen Ecken vonSchottlands zusammenbringen. Ich freue mich besonders, dass dieKampagne in Global Life zum Leben erweckt wird, da wir wissen, dassJohnny Walker für Millionen von Reisenden auf der ganzen Welt synonymfür einen Scotch Whisky ist, den Menschen genießen können, wenn siemit Freunden und Familie zusammenkommen.Die neue Johnny-Walker-Kampagne wird an den Flughäfen LondonHeathrow und Edinburgh Airport bis September 2018 live zu sehen sein.Besuchen Sie Diageos internationale Website zumverantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol mit vielen Informationen,Initiativen und Anregungen zum Austausch unterhttp://www.DRINKiQ.com.[1] IWSR 2017Pressekontakt:+44(0)28-9039-5521Email: gt@smartscommunicate.comOriginal-Content von: Johnnie Walker, übermittelt durch news aktuell