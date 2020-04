Heritage Insurance: Ist jetzt alles möglich?

An der Börse New York notiert die Aktie Heritage Insurance am 02.04.2020, 00:05 Uhr, mit dem Kurs von 10.6 USD. Die Aktie der Heritage Insurance wird dem Segment "Schaden- und Unfallversicherung" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Heritage Insurance auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Heritage Insurance investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,24 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Versicherung einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,83 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Heritage Insurance mit einem Wert von 12,35 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Versicherung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,36 , womit sich ein Abstand von 71 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Heritage Insurance beläuft sich mittlerweile auf 13,47 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 10,71 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20,49 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,56 USD. Somit ist die Aktie mit -7,35 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".