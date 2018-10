Heritage Insurance: Was könnte jetzt noch passieren?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Heritage Insurance per 26.10.2018 bei 13,79 USD. Heritage Insurance zählt zu "Schaden- und Unfallversicherung".

Wie Heritage Insurance derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für Heritage Insurance liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Heritage Insurance-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 19,9 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (13,79 USD) könnte die Aktie damit um 44,31 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Heritage Insurance-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Heritage Insurance hat mit einer Dividendenrendite von 1,74 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Insurance"-Branche beträgt -1,26. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Heritage Insurance-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Heritage Insurance. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.