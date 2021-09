Heritage Cannabis-Aktie: Verkündet zweites Rekordquartal in Folge!

Das kanadische Cannabisunternehmen Heritage Cannabis Holdings Corp. (CSE:CANN) (OTCQX:HERTF) meldete am Mittwoch seine Finanzergebnisse für den Drei- und Neunmonatszeitraum, der am 31. Juli endete, und wies einen Quartalsumsatz von 5,1 Mio. CA$ (4,03 Mio. $) aus, was einem Anstieg von 114 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Für die neun Monate belief sich der Bruttoumsatz auf 11,5 Mio. CA$, gegenüber 7,76 Mio. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung