Heren Health: War das schon alles?

Per 21.12.2018 wird für die Aktie Heren Health am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 52,4 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitstechnologie".

Unsere Analysten haben Heren Health nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 79,17 ist die Aktie von Heren Health auf Basis der heutigen Notierungen 43 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (55,33) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Dividende: Derzeit schüttet Heren Health niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 2,49 Prozentpunkte (0,11 % gegenüber 2,6 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Heren Health wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Heren Health auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.