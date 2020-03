Hercules Capital 625 Sr NtDamit haben die Anleger von nicht gerechnet

Für die Aktie Hercules Capital 625 Sr Nt stehen per 18.03.2020, 14:23 Uhr 8.39 USD zu Buche.

Wie Hercules Capital 625 Sr Nt derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hercules Capital 625 Sr Nt wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Hercules Capital 625 Sr Nt auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Hercules Capital 625 Sr Nt-Aktie beträgt dieser aktuell 13,57 USD. Der letzte Schlusskurs (8,35 USD) liegt damit deutlich darunter (-38,47 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Hercules Capital 625 Sr Nt somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (14,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-40,65 Prozent), somit erhält die Hercules Capital 625 Sr Nt-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Hercules Capital 625 Sr Nt auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hercules Capital 625 Sr Nt. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 92,27 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Hercules Capital 625 Sr Nt momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Hercules Capital 625 Sr Nt auf dieser Basis überkauft (Wert: 76,57). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. Hercules Capital 625 Sr Nt wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.