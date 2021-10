Herc: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Für die Aktie Herc stehen per 10.10.2021, 11:35 Uhr 167.22 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Herc zählt zum Segment "Handelsunternehmen und Distributoren".

Unsere Analysten haben Herc nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,17 Prozent und liegt damit 1,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren, 2,18). Die Herc-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Herc-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Herc-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 4 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 150 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -10,3 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (167,22 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Herc somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Herc wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Herc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.