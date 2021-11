Herc Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Herc, ein Unternehmen aus dem Markt "Handelsunternehmen und Distributoren", notiert aktuell (Stand 09:57 Uhr) mit 180.07 USD beinahe unverändert (-0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Herc auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 33,94 ist die Aktie von Herc auf Basis der heutigen Notierungen 33 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (50,55) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Herc erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (186,75 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 3,71 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 180,07 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Herc erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,1 Prozent und liegt damit 1,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren, 2,18). Die Herc-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.