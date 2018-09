Mainz (ots) -Am Sonntag fegte ein Sturm über Rheinhessen, Dächer wurdenabgedeckt, Bäume fielen um. In Ebersheim bei Mainz hat es gleichmehrere Anwohner getroffen; ihre Hausdächer wurden stark beschädigt.Besonders hart: Nicht bei allen will die Versicherung für die Schädenaufkommen. Worauf sollten Hausbesitzer bei Versicherungen achten undkann man Sturmschäden vorbeugen? Diesen Fragen ist "Zur SacheRheinland-Pfalz"-Reporter Kai Diezemann nachgegangen.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Katholische Kirche unter Druck: Welche Konsequenzen müssen aus demMissbrauchsskandal gezogen werden?- Begünstigt der Zölibat den Missbrauch? Warum die katholische Kircheihre alten Strukturen überdenken sollte- "Zur-Sache-Pin": Wie verhält sich Papst Franziskus?- Studiogespräch: Prof. Thomas Schüller, Theologe und Kirchenrechtlervon der Universität Münster- Zeitenwende in der CDU? Wie rheinland-pfälzische Parteimitgliederauf Kauders Abwahl reagieren- Angst vor einer Stadt ohne Kaufhaus - Was bringt die Fusion vonKarstadt und Kaufhof fürs Land?- "Zur Sache Schätzchen": Malu und die Majestäten"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur SacheRheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell