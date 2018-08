Herbsturlaub: In diesen Zielen wird es günstig / Bis zu 40 Prozent Ermäßigung auf Herbsturlaub bei der DER Touristik

Köln/Frankfurt (ots) - Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Werjetzt die nächste Reise für den Herbst bucht, wird nicht nur mitUrlaubsvorfreude belohnt, sondern auch mit preiswerten Angeboten.Aktuell profitieren Verbraucher von gesenkten Preisen beimReisekonzern DER Touristik. Die Veranstalter Dertour, ITS, JahnReisen, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen bieten für zahlreicheUnterkünfte Nachlässe von bis zu 40 Prozent an. Die Auswahl anpreisattraktiven Reisezielen ist groß: Verbraucher können sichzwischen europäischen Sonnenzielen, Deutschlandurlaub oder Fernreisenentscheiden. Sogar für nachgefragte Destinationen wie Mallorca bietendie Veranstalter günstige Preise an: Bei ITS ist beispielsweise eineWoche Strandurlaub für unter 300 Euro zu haben."Die beliebtesten Herbstziele bei unseren Gästen aus Deutschlandsind in diesem Jahr die Kanaren, Türkei, Ägypten, Griechenland unddie Dominikanische Republik", berichtet René Herzog, Geschäftsführerder DER Touristik Central Europe. "Das stärkste Gästewachstumgegenüber dem Vorjahresherbst beobachten wir in der Türkei, Tunesienund Ägypten, also in jenen Zielen, die bei hervorragenderHotelqualität dauerhaft günstig sind." Dank attraktiver Preise sinddie Türkei, Tunesien und Ägypten besonders bei Familien beliebt.Zudem sind die Kosten für den Familienurlaub gut kalkulierbar, da einGroßteil der Unterkünfte All Inclusive-Verpflegung anbieten.DeutschlandGäste des Veranstalters Dertour sparen bis zu 40 Prozent an derdeutschen Nordseeküste und bis zu 10 Prozent am Bodensee. ADAC Reisenlockt mit bis zu 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Hotels an derOstsee sowie 25 Prozent im Bayerischen Wald. Familien werden bei ITSfündig: In Häusern auf Rügen, in Boltenhagen, Warnemünde und amTimmendorfer Strand reisen Kinder in den Herbstferien gratis.MallorcaFür ausgewählte Hotels auf Mallorca senkt Dertour die Preise umbis zu 30 Prozent und auch bei ITS ist eine Woche Pauschalurlaub mitHalbpension inklusive Flug bereits ab 247 Euro buchbar.GriechenlandBis zu 25 Prozent spart, wer bei ITS Griechenland-Urlaub bucht.Eine Flugpauschalreise nach Rhodos in einem Hotel der gehobenenMittelklasse mit All Inclusive-Verpflegung können Kunden bereits ab595 Euro buchen.ItalienMit dem Veranstalter ITS finden Familien am Gardasee ihrUrlaubsglück: In Appartements für bis zu sechs Personen übernachtenGäste sieben Nächte und zahlen fünf. Kostenpunkt: 275 Euro proAppartement beispielsweise in der Residence Gasparina Village füreine ganze Urlaubswoche. Bei Jahn Reisen ist Kalabrien besondersgünstig: Ab Mitte Oktober ist eine einwöchige Flugpauschalreise ab365 Euro möglich.Dominikanische RepublikMit ITS verreisen Karibik-Fans besonders günstig: Eine WocheStrandurlaub an der Playa Dorada im Norden der DominikanischenRepublik ist ab 775 Euro pro Person inklusive Flug buchbar. BeiMeiers Weltreisen kostet ein einwöchiger Urlaub auf der kleineHalbinsel Samaná im Norden der Dominikanischen Republik unter 800Euro inklusive Flug.Indischer OzeanAuch in den Urlaubsparadiesen im Indischen Ozean könnenVerbraucher Reiseschnäppchen machen. Eine Woche Badeurlaub auf SriLanka ist im Herbst bei Meiers Weltreisen schon ab 649 Euro zu haben.Auch für Mauritius-Urlaub hat der Veranstalter die Preise kräftiggesenkt. Eine siebentägige Flugreise in ein First Class-Hotel mitHalbpension auf Mauritius bietet Meiers Weltreisen für 1.318 Euro anund damit über 40 Prozent günstiger als zum Normalpreis.Preisbeispiele:Deutschland, Cuxhaven, Hotel Deichgraf (Mittelklasse), 3 Nächte imDoppelzimmer, inkl. Frühstück, pro Person ab 90 Euro (Dertour).Ersparnis: 40 Prozent.Deutschland, Ostsee, Weißenhäuser Strand, Strandhotel (gehobeneMittelklasse), 3 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück und 1 Abendessen,pro Person ab 135 Euro (ADAC Reisen). Ersparnis: 30 Prozent.Spanien, Mallorca, Hotel Voramar (Mittelklasse), 7 Nächte imDoppelzimmer, Frühstück, inkl. Flug, pro Person ab 277 Euro (ITS).Griechenland, Rhodos, lti Amada Colossos Beach Resort (gehobeneMittelklasse), 7 Nächte im Doppelzimer, All Inclusive, inkl. Flug,pro Person ab 595 Euro (ITS). Ersparnis: 20 Prozent.Italien, Gardasee, Residence Gasparina Village (gehobeneMittelklasse), 7 Nächte im Appartement für 6 Personen, proAppartement ab 275 Euro (ITS). Preisaktion: 7 = 5.Italien, Kalabrien, Popilia County Resort (gehobene Mittelklasse),7 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, inkl. Flug und Transfer, proPerson ab 449 Euro (Jahn Reisen).Dominikanische Republik, Samaná, Villa Serena (Mittelklasse), 7Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, inkl. Flug, pro Person ab 797 Euro(Meiers Weltreisen).Dominikanische Republik, Playa Dorada, Puerto Plata Village(Mittelklasse), 7 Nächte im Doppelzimmer, All Inclusive, inkl. Flugund Transfer, pro Person ab 879 Euro (ITS).Sri Lanka, Negombo, Hotel J by Jetwig (Mittelklasse), 7 Nächte,Doppelzimmer, inkl. Flug und Transfers, inkl. Rail&Fly, pro Person ab649 Euro (Meiers Weltreisen).Mauritius, Sugar Beach Golf & Spa Resort (First Class), 7 Nächteim Garden Manor House, Halbpension, inkl. Flug und Rail&Fly, proPerson ab 1.318 Euro (Meiers Weltreisen). Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Angeboten derPauschalreiseveranstalter ITS und Jahn Reisen um tagesaktuelle Preisehandelt.Service-Hinweis:Buchbar in jedem Reisebüro mit den Programmen von Dertour, ITS,Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, Travelix oder ADAC Reisen sowie aufwww.its.de,www.jahnreisen.de, www.dertour.de, www.meiers-weltreisen.de,www.adacreisen.de.