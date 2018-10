Herbsturlaub: Last-Minute-Tipps für eine stressfreie Autoreise

München (ots) - (ADAC Medien und Reisen GmbH) Die Hauptsaison istvorbei, das Hotel ist gebucht, die Koffer sind gepackt, dieEntspannung kann kommen. Wären da nicht die vielen Kleinigkeiten, diedann doch leicht Ärger verursachen. So sorgt das Vorhaben, kurz vorder Grenze zu Österreich noch schnell die Vignetten zu kaufen, oftfür eine böse Überraschung. Man ist nicht alleine mit der Idee, dengoldenen Herbst für einen Erholungsurlaub zu nutzen, steht erst maleine halbe Stunde an der Kasse und dann wegen des Zeitverlusts imStau. Stress pur.Unsere Tipps:- Wer nicht kleben oder warten möchte, muss vor Abfahrt nur kurzin einer ADAC Geschäftsstelle vorbeischauen und sich für die digitaleVignette registrieren. Nur so kann man sofort starten. Der Grund:Beim Online-Kauf greift - ebenso wie beim telefonischen - dersogenannte Konsumentenschutz. Wegen des Rückgaberechts gilt diedigitale Vignette dann erst am achtzehnten Tag nach dem Kauf.- Bestimmte Streckenabschnitte kosten - unabhängig von derVignette - eine Sondermaut. Für Brenner-, Tauern- und Pyhrnautobahn,Arlberg- und Karawankentunnel gibt es im Vorverkauf digitaleStreckenmauttickets, mit denen die Mautstelle ohne anzuhaltenpassiert werden kann. Auch das spart Zeit und vor allem Nerven.- Eine gute Woche vor Abreise die klassische Klebe-Vignetteeinfach online unter www.adac-shop.de oder telefonisch unter 0 800 510 11 12 (Mo. - Sa.: 8 - 20 Uhr) bestellen und mit der Post nachHause schicken lassen.So funktionieren die digitalen Vignetten: Beim Kauf wird dasKfz-Kennzeichen erfasst und an Kontrollpunkten identifiziert. ZurSicherheit gibt es eine Bestätigung in Papierform. Die digitaleStreckenmaut ist auf allen geöffneten Mautspuren gültig, außer aufder Go-Spur. Die ist weiterhin ausschließlich für Fahrzeuge über 3,5t reserviert.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Der Konzern besteht aus 34 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, derADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADACMedien und Reise GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmertreibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäftevoran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Im Geschäftsjahr 2017 hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter underzielte einen Umsatz von 1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn nachSteuern von 63,3 Mio. Euro.Diese Presseinformation finden Sie online unterwww.presse.adac.de.Folgen Sie uns auch unter www.twitter.com/adacPressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungT 089 76 76 38 67marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell