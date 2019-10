Herbstsaison ist Stiefelsaison: JustFab verrät, welche Trendteile dieses Jahr in jeden Schrank gehören

Berlin (ots) - Der Sommer neigt sich dem Ende und OverkneeStiefel, Ankle Boots und kniehohe Modelle erhalten wieder Einzug inunsere Schuhschränke. Doch welche Materialien, Schafthöhen und Mustersind in der kommenden Saison besonders angesagt? "Nach den knalligenFarben des Sommers bekommen wir im Herbst und Winter wieder sanftereNaturfarben. Gerade bei Schuhen und Stiefeln, wird zudem das Themavegane Mode immer bedeutsamer. Inzwischen gibt es auch richtigtolles, künstliches Lammfell. Auf die super kuschligen Fuzzies mussman also trotzdem nicht verzichten.", so die Stylisten von JustFab.Aktuelle Designer-Trends bei Schuhen und Stiefeln für Herbst undWinterTrend 1: Stiefel im Python- und KrokomusterNeben dem klassischen Leoparden-Print sind in der kommenden Saisonzwei weitere tierische Muster besonders präsent auf den Laufstegen:Schlangenleder und Krokodil-Print. Stiefel und Ankle Boots inReptil-Optik setzen Highlights und verwandeln jedes Alltagsoutfit ineinen Eyecatcher. Ganz mutige Modeliebhaber können die Hingucker mitweiteren Accessoires wie Taschen oder Gürteln im Animal-Lookkombinieren. Auch für einen Muster-Mix eignen sich die Prints:Gemeinsam mit Punkten oder Streifen sorgen sie für modischeStatements. Wer es etwas schlichter mag, kann die Trend-Pieces mitDenim oder Leder kombinieren und so alltags- und bürotauglich machen.Zarter und eleganter wird der Look durch Python- oder Kroko-Muster inNatur- und Erdfarben. Das Beste daran: Der Trend kann mittlerweilekomplett vegan und aus künstlichen Alternativen hergestellt werden.Trend 2: Weiße StiefelettenEin weiterer Trend der kommenden Herbstsaison war lange Zeitumstritten: Weiße Stiefel. Kombiniert mit leichten Materialien undzarten Tönen sorgen sie jedoch für einen modischen Look und etwasFrische in der nasskalten Jahreszeit. Gedeckte Farben wie Schwarz undGrau werden in dieser Saison von strahlendem Weiß abgelöst. Ähnlichwie weiße Sneaker, die oftmals zu den Lieblingen im Schuhschrankgehören, bieten weiße Booties vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.Aufgrund ihrer Farbe lassen sie sich zu fast jedem Muster undMaterial tragen und werten dabei jeden Look auf. Mit zartenBlumenmustern und Outfits in Natur- und Erdtönen wirken dieTrend-Items stylish und elegant. Besonders angesagt sind bei JustFabspitze Stiefeletten mit Kitten-Heels und Plateau Stiefel.Trend 3: Cowboy BootsDer Wilde Westen ist zurück! Ob Lack, Leder, Braun oder Schwarz -Cowboy Boots sind in diesem Herbst ein Muss und machen damit demBiker Boots- und Punk-Stiefel Trend Konkurrenz. Auch bei diesemJustFab Stiefel-Bestseller ist für jeden die passende Variante dabei.Das klassische Modell in Cognac mit Nieten und Schnallen passtbesonders gut zu romantischen Looks in zarten Tönen undHippie-Outfits. Die rockige Variante in Metallic-Tönen wirkt inKombination mit Leder und Used Jeans modern und freizeittauglich.Cowboystiefel mit Applikationen und in bunten Farben sind ebenfallsechte Eyecatcher und werten schlichte Basic-Looks auf. Der angesagteWestern-Stil lässt sich außerdem toll mit einem weiteren Trend derHerbst-Saison verbinden: Slouchy Boots. Die Stiefel mit weitem Schaftgibt es auch in der Cowboy-Variante.Shopping-Hacks für smarte Stiefel-ShopperHack 1: Mit JustFab VIP-Mitgliedschaft von exklusiven RabattenprofitierenUm modisch auf dem neuesten Stand zu sein und trendsicher in dieneue Saison zu starten, muss nicht immer in Luxusschuhe investiertwerden. Besonders aktuelle Trends, die im nächsten Jahrmöglicherweise schon nicht mehr angesagt sind, kann man auchbedenkenlos zu Schnäppchenpreisen kaufen. So kann ganzbudgetfreundlich jeder neue Trend, der Gefallen findet, mitgemachtwerden und statt einem Paar Luxusstiefel gibt es dann eben gleichvier aktuelle Trendmodelle für die neue Stiefelsaison. Denn beiJustFab erhalten neue VIP-Mitglieder ganze 75 Prozent Rabatt auf ihreerste Bestellung und können sich weiterhin das gesamte Jahr überexklusive Rabatte auf die aktuellsten Trend-Pieces sichern. AlsVIP-Mitglied bekommt man diese Sonderpreise und Rabatte ganz ohneGutschein oder Rabattcode: Im Onlineshop von JustFab findet man eineriesige Auswahl an Stiefeln, von denen viele gerade einmal 39,95EURkosten. Um ein personalisiertes Shopping-Erlebnis zu ermöglichen,stellt JustFab seinen Kunden jeden Monat von Stylingexpertenausgewählte Favoriten in einer persönlichen Online-Boutique zusammen,die auf den individuellen Geschmack abgestimmt ist. Auch dadurch kannbeim Shopping gespart werden: Anstatt hunderte von Stiefelangebotendurchzublättern, wird sichergestellt, dass die Artikel dempersönlichen Geschmack entsprechen und Fehlkäufe vermieden werden.Das JustFab Designteam aus Los Angeles passt neue Produkte außerdemden Wünschen der Community an und macht die beliebtesten Trends sotragbar, alltagstauglich und vor allem bezahlbar.Hack 2: Freunde werben und Werbebonus zum Shoppen verwendenMit Empfehlungen sparen: Eine weitere Möglichkeit, denWunschartikel etwas günstiger zu erhalten, ist dasFreunde-Werben-Prinzip. Einfach Freunden oder Bekannten vom Shoperzählen und entweder Punkte sammeln oder direkt einen Rabattcode fürdie nächste Bestellung erhalten, sobald der Geworbene etwas kauft.Viele Online-Shops bieten schon vorgefertigte Links undE-Mail-Vorlagen an, mit denen Freunde eingeladen werden können. BeiJustFab bringt jedes neu empfohlene VIP-Mitglied einenEinkaufsgutschein von 20EUR für die Empfehlerin. So profitieren nichtnur Sie selbst von exklusiven Discounts, sondern tun auch IhrenFreunden etwas Gutes.Hack 3: Antizyklisch shoppenAuch wenn uns während des Sommerschlussverkaufs meist schon nachPullovern und Jacken zu Mute ist, lohnt es sich, im Herbst in dieletzten Schnäppchen des Sommers zu investieren. So ist bereits fürdas nächste Jahr vorgesorgt, selbst wenn die kalten Herbstmonatefrüher als erwartet eintreffen. Zudem bestimmen Angebot und Nachfragestets den Preis. Besonders bei Kleidung und Schuhen handelt es sichum saisonabhängige Produkte - die Preise werden also stark reduziert,sobald keine Nachfrage mehr herrscht. Hinzu kommt, dass zu Beginn derjeweiligen Saison häufig bereits Vieles vergriffen ist. Hier gilttatsächlich: Shoppen, was zurzeit niemand benötigt.Hack 4: Klassiker kaufenWer beim Shoppen sparen möchte, sollte auf eine gute Mischung ausKlassikern und trendigen Modellen setzen. Auch Modeliebhaber, diegern jeden Trend mitmachen, brauchen zeitlose Artikel zumKombinieren. Ob High Heels, Ankle Boots oder schwarze Stiefel -manche Pieces sind immer im Trend und gehören in jeden Schrank.Anstatt in jeder Saison neue Trendteile zu kaufen, lohnt es sich beieinigen Produkten, in echte Klassiker zu investieren, die jedes Jahrwieder zum Einsatz kommen.Über JustFab DeutschlandJustFab wurde 2010 in Los Angeles gegründet und produziert undverkauft Schuhe, Mode, Handtaschen und Schmuck. Weltweitrevolutioniert das amerikanische Label das Mode-Shoppingerlebnis undbietet Frauen in den USA, Kanada, Grossbritannien, Frankreich,Spanien, Schweden, Dänemark und den Niederlanden eine neue Art desOnline-Shoppings. Seit Mai 2012 ist JustFab auch auf dem deutschenMarkt aktiv.Das Besondere an JustFab ist der personalisierte Fashion- undStylingservice, mit dem jedes Mitglied in den exklusiven Genusskommt, von Top-Stylisten beraten zu werden. Die Onlineplattformbietet einen exklusiven Zugang zu den angesagtesten Schuhen,Handtaschen, Jeans, Fashion und Schmuckstücken und ein einzigartigesEinkaufserlebnis für die Kundin.Jeden Monat erhalten die Mitglieder der JustFab Fashion-Communityeine individuell auf die Wünsche und Vorlieben der Kundinnenzugeschnittene Auswahl der trendigsten Styles per als personalisierteBoutique zusammengestellt.Für meist nur 39,95EUR pro Artikel liefert JustFab High-FashionLooks zu bezahlbaren Preisen - ab einem Bestellwert von 39,95EURsogar versandkostenfrei.