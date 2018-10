Herbstputz im Heizungskeller: Kessel tauschen und Förderung nutzen

Berlin (ots) - Der Herbst ist da und mit ihm startet dieHeizungssaison. Höchste Zeit, sich zu fragen: "Ist meine Heizungfit?" Doch Vorsicht! Mit einer funktionstüchtigen Anlage alleine istes nicht getan. Hausbesitzer, die einen über 30 Jahre alten Kessel imKeller stehen haben, müssen diesen in der Regel aussortieren. Sosieht es das Gesetz vor. Wer zum Kesseltausch verpflichtet ist, warumder Austausch oft schon früher sinnvoll ist und welche Fördermitteles dafür gibt, darüber klärt das Serviceportalwww.intelligent-heizen.info auf.Mit dem bevorstehenden Winter und der Energieeinsparverordnung(EnEV) haben Hauseigentümer gleich zwei gute Gründe, die eigeneHeizungsanlage unter die Lupe zu nehmen. Vor allem bei Häusernälteren Jahrgangs besteht Nachholbedarf: Während moderneHeizungsanlagen auf einen energiesparenden Betrieb ausgelegt sind,entsprechen viele ältere Modelle nicht mehr den heutigen Standardsund müssen laut EnEV erneuert oder ausgetauscht werden.Energieeffizienz oberstes GebotWaren in den 1980er Jahren Heizkessel üblich, die mit konstantenTemperaturen arbeiten, gelten diese heute als veraltet.Hauseigentümer, die einen sogenannten Konstanttemperaturkesselbetreiben, der älter als 30 Jahre alt ist, sind verpflichtet, diesenzu erneuern oder zu ersetzen - auch wenn der Kessel nochfunktioniert. Der Grund: Sie verbrauchen unnötig viel Energie, da siedie Temperatur im Kessel nicht regulieren, sondern häufig auf einemüberhöhten Niveau halten. Der Wechsel zahlt sich auch finanziell aus.Denn die modernen Heizkessel arbeiten in jedem Fall effizienter undverursachen dadurch weniger Kosten.Nach Fördermitteln suchenModerne Brennwertkessel können mit niedrigeren Temperaturenbetrieben werden und gewinnen sogar aus dem Abgas Wärme. Dadurchbenötigen sie 10 bis 25 Prozent weniger Brennstoff als in die Jahregekommene Heizwertkessel. Außerdem verbraucht die integrierteHeizungspumpe bis zu 90 Prozent weniger Strom als ihre Vorläufer ausden 1980er Jahren. Bei der Neuanschaffung werden Verbraucher durchverschiedene Förderprogramme unterstützt: So bietet die KfW Bank fürden Einbau eines Brennwertkessels einen Zuschuss von 10 Prozent -wird die gesamte Anlage umfangreich optimiert, sind es im Rahmen dessogenannten "Heizungspakets" sogar 15 Prozent. Wenn Verbraucher denEinbau eines Brennwertkessels mit einer Solarthermieanlagekombinieren, gewährt das Bundesamt für Wirtschaft undAusfuhrkontrolle (BAFA) zudem einen Kesseltauschbonus. Welcheweiteren Möglichkeiten es bei der Heizungsmodernisierung gibt,darüber informiert das Serviceportal www.intelligent-heizen.info.Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist einAngebot des Spitzenverbandes der Gebäudetechnik VdZ. Seit 2007informiert das Serviceportal technologieoffen undenergieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftlicheHeizungsmodernisierung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sieunter www.intelligent-heizen.info. Tipps für energiesparendes Heizenund aktuelle Informationen gibt es auch auf Facebook.Pressekontakt:PressekontaktCorinna Olszok | KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbHTelefon: 030 308811-28 | E-Mail: presse@kompaktmedien.deOriginal-Content von: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V., übermittelt durch news aktuell