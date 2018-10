Herbstlich-orientalisch! Köstliches Schmorgericht mit Lammfleisch: Lamm-Tajine mit Pflaumen und Mandeln (FOTO)

Heilbronn (ots) -Heilbronn: Lamm-Tajine mit Pflaumen und MandelnZubereitungszeit: 15 MinutenKochzeit: 90 MinutenZutaten für 4 Personen- 1 kg Lammschulter (ohne Knochen, Fett entfernt)- 250 g entkernte Pflaumen- 100 g blanchierte Mandeln- 1 große Zwiebel- 2 EL flüssiger Honig- 1 kleiner Bund Koriander- 1 Zimtstange- 1/2 TL gemahlener Ingwer- 1 Kapsel Safran- 2 EL Olivenöl- 1 Stück Butter (etwa 100 g)- Salz und PfefferZubereitungÖl und Butter bei hoher Temperatur in einer Kasserolle erhitzen.Das Fleisch in Würfel schneiden und solange anbraten, bis es schönbraun ist.Als nächstes die gehackte Zwiebeln, Zimt, Ingwer, Safran und denBund Koriander hinzufügen. Nach Belieben abschmecken und mit Wasser(etwa 500 ml) bedecken. Zum Kochen bringen und zugedeckt lassen. Beisehr geringer Temperatur 1 Stunde lang köcheln lassen.Die Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Öl rösten. In dieKasserolle hinzugeben. Auch den Honig und die Pflaumen untermengen.Ohne Deckel weitere 30 Minuten köcheln lassen (nach Bedarf mehrWasser hinzugeben).Den Bund Koriander entfernen, abschmecken und heiß mit Couscousservieren.Tipp: Sie können zum Verfeinern auch noch einen TLOrangenblütenwasser hinzufügen, wenn Sie das Gericht aus dem Ofennehmen.Weitere Infos und Rezeptideen finden Sie unter: www.probierlamm.dePressekontakt:HETTENBACH GMBH & CO KGSabrina SchäferBereich Public RelationsWerderstraße 13474074 Heilbronn+49 7131-7930-103presse@probierlamm.deOriginal-Content von: Lamm. Das musst du probieren, übermittelt durch news aktuell