Herbstklassiker lockt Läufer nach Nimwegen / Europäische Auszeichnung für NN Zevenheuvelenloop (FOTO)

Nimwegen/NL (ots) -Was 1984 mit 500 Teilnehmern begann, zieht inzwischen gut 33.000internationale Sportler in die niederländische Grenzregion - darunterdie Weltspitze der Langstreckenläufer. Wenn am 16. und 17. Novemberdie Startschüsse für die 36. Ausgabe des NN Zevenheuvelenloop fallen,wird Nimwegen zur Kulisse für das offizielle "Rennen des Jahres": ImSeptember kürte der Europäische Leichtathletik-Verband den Lauf mitdem ersten European Race of the Year Award. Auch Amateure - einzelnoder im Team - können an den Start gehen. Eine Einschreibung ist nochbis 6. November möglich.Los geht das Sport-Wochenende am 16. November mit derZevenheuvelennacht. Um 19 Uhr begeben sich 7.000 Läuferverschiedenster Niveaus auf die sieben Kilometer lange Strecke. AmWegesrand sorgen märchenhafte Beleuchtung, klassische Musik undjubelnde Zuschauer für eine ganz besondere Atmosphäre. Start- undZiellinie liegen am Groesbeekseweg in Nimwegen. Hier lässt einespektakuläre Lichtshow alle Anstrengung vergessen, bevor am nächstenTag die Teilnehmer des großen Laufes die Sportschuhe schnüren. Wersich für den 15 Kilometer langen Parcours anmeldet, bezwingt diehügelige Umgebung der Grenzstadt bei Tageslicht - und kann sich mitso manchem Weltklasse-Läufer messen. Zuletzt gelang Joshua Cheptegei2018 ein Weltrekord: Er schaffte den NN Zevenheuvelenloop in 41:05Minuten.Mit Wasserkugeln und Holz-Medaillen zum ErfolgAn den beiden Trinkstationen entlang der Strecke werden denLäufern in diesem Jahr erstmals essbare Wasserkugeln ausgehändigt.Die innovativen Durstlöscher bestehen aus Seetang, erinnern anriesige Wassertropfen und lösen sich im Mund einfach auf. "Wenn derdiesjährige Test erfolgreich ist, werden die Wasserkugeln dieTrinkbecher künftig komplett ersetzen", erklärt GeschäftsführerAlexander Vandevelde. Und auch im Ziel gibt es eine Neuigkeit: DieFinisher bekommen eine Medaille aus Holz überreicht. Wer daraufgänzlich verzichten möchte, kann dies bei der Anmeldung angeben. Sowerden keine unnötigen Medaillen produziert. Der nachhaltige Ansatzund das soziale Engagement der Veranstalter - u.a. werdenAsylsuchende als Helfer eingesetzt - hat dem NN Zevenheuvelenloop2019 den European Race of the Year Award eingebracht. Diesen hat derEuropäische Leichtathletik-Verband in diesem Jahr erstmals vergeben.Endspurt für die AnmeldungWeitere Informationen zum "Rennen des Jahres" sowie dieMöglichkeit zur Anmeldung bis zum 6. November aufwww.nnzevenheuvelenloop.nl/de.Pressekontakt:Corine Konings / 02821-71156-12 / corine.konings@mediamixx.euOriginal-Content von: Zevenheuvelenloop, übermittelt durch news aktuell