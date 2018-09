Herbstgenuss zwischen Natur, Genuss und Romantik - BILD

Der Herbst in Völlan bei Lana im Herzen des Meraner Landesgeht unter die Haut.Völlan/Lana bei Meran (ots) - Wenn die Natur in prachtvollenFarben entflammt, köstliche Düfte nach brutzelnden Kastanien durchdie Luft ziehen und erste weiße Flocken auf den Boden tanzen. Zeit,um vom ALPIANA RESORT auf Wanderungen und Biketouren aufzubrechen,Südtiroler Tradition mit Kulinarik und Wein zu erleben oder sich imSpätherbst während der Adults Only Wochen gemeinsam in den ALPIANASPA zu kuscheln?Die farbenfrohe Schönheit des Herbstes lässt sich vom ALPIANARESORT besonders intensiv erleben. Ob aktiv unterwegs in derFarbenpracht im malerischen Meraner Land, beim traditionellenTörggelen oder beim Genuss eines edlen Tropfens zur Weinlese-Zeit -der Herbst hat einiges an Höhepunkten zu bieten, die alle Sinneansprechen. Und während der Adults-Only-Wochen im Spätherbst stehtzudem eine ganz besondere Zeit zum Kuscheln und Entspannen in trauterZweisamkeit an...Zwtl.: Herbstzauber in SüdtirolDie farbenfrohe Natur des Meraner Landes verlockt geradezu zurBewegung im Freien. Umso besser, dass direkt vor dem ALPIANA inVöllan/Lana ein weites Wegenetz zur Erkundung wartet: Ein lauschigerSpaziergang unter dem bunten Blätterdach, ein Bike-Ausflug durch dieKastanienhaine oder gemütlich schlendernd über die Wiesen - dieAuswahl ist wunderbar vielseitig. Köstlich schmeckt der Herbst aucham Gaumen, denn frische Kastanien und natürlich die traditionellenTörggele-Speisen in den Buschenschänken laden zum Genießen ein. Einbesonderes Highlight sind auch die ALPIANA Wine Days vom 07.10. bis30.11.2018. In dieser Zeit dreht sich alles um die edlen Tropfen -Denn Herbstzeit ist schließlich auch Weinlese-Zeit!Zwtl.: ALPIANA Love Time:Im Spätherbst stehen die Zeichen im ALPIANA RESORT dann ganz aufRomantik, denn vom 11. November bis zum 6. Dezember gehört dieWohlfühloase nur den Erwachsenen: Den Frisch-Verliebten, denSchon-lange-Unzertrennlichen, den Paaren, aber auch den echtenKerlen, die "Männertage" gerne nutzen, um unter sich zu sein, oderden Freundinnen, die sich eine entspannte Auszeit gönnen möchten.Zeit für Ruhe, für den Austausch, für intensive Momente zu Zweit. Sokuschelt es sich wunderbar in wohlige Wärme im ALPIANA SPA, z. B. beieinem gemeinsamen Bad oder auf den Doppelkuschelliegen im Sky SPAMountain View, eingebettet in behagliche Ruhe und Zufriedenheit,während schon Nebel ums Haus zieht oder sich erster Schnee am Dachniederlässt. Diese Adults-Only-Wochen sind besonders!Buchungskontakt:ALPIANA RESORT Familie Margesin Völlan/Lana bei Meran in Südtirol+39 0473 568 033 info@alpiana.com [www.alpiana.com](http://www.alpiana.com)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Gabriele TrinkerOBERHAUSER CONSULTING GmbHHOTELMARKETING CONSULTANTM. +43 664 88 250 299trinker@oberhauser-consulting.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16802/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: OBERHAUSER CONSULTING GmbH, übermittelt durch news aktuell