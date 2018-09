Herbstferien: Nordseeurlaub für Familien mit Küste und Museen / Kinder kostenfrei im Hotel

Bremerhaven (ots) -Familienurlaub mit Küste und Museen. Das neu eröffnete Hotel TheLiberty startet für die Herbstferien ein neues Programm fürFamilienurlaub an der Nordsee: Das Hotel im Herzen der BremerhavenerHavenwelten setzt dabei auf die unmittelbare Nähe zu dentouristischen Attraktionen wie Klimahaus, Deutsches Auswandererhausoder Zoo am Meer und die schnelle Erreichbarkeit der Wattenmeerküste."Der Jahrhundertsommer hat bereits gezeigt, dass diese Kombinationmit spannenden Ausflügen und entspannten Strandtagen sehr starkgefragt ist", so Hoteldirektorin Cornelia Meyer. Das Hotel TheLiberty richtet für die Herbstferien auch deshalb den Fokus aufFamilien: Sämtliche Familienattraktionen Bremerhavens sind zu Fuß zuerreichen, die verschiedenen Strände am Wattenmeer nach sehr kurzerFahrtzeit."Kinder bis zu 12 Jahren wohnen im Zimmer der Eltern kostenfrei,zusätzlich erhalten Familien ermäßigte Eintrittskarten für dasbenachbarte Museum Deutsches Auswandererhaus.THE LIBERTY - Bremerhavens neues Themenhotel im Herzen derHavenwelten, direkt am Deutschen Auswandererhaus, dem faszinierendenKlimahaus und dem Zoo gelegen, setzt neue Maßstäbe in der Seestadt.Die thematische Anbindung an das Deutsche Auswandererhaus und NewYorks Freiheitsstatue als Namensgeberin spiegeln sich in allen 98Zimmer und Suiten wider. Ebenfalls einzigartig in der Seestadt sinddas Restaurant Mulberry Street sowie im Penthouse die NEW YORK BAR,die als angesagtester Treffpunkt Bremerhavens gilt. Das zur HamburgerRaphael-Gruppe zählende 4-Sterne-Superior-Haus bietet perfekteAussichten über den historischen Hafen hinaus in Richtung Nordsee.www.liberty-bremerhaven.comDie Raphael Hotels sind eine kleine Hotelgruppe mit lauter Perlen:Acht in Hamburg, eines in Schwerin und eines in Bremerhaven. DieSpannweite der unterschiedlichen Häuser reicht von modern undlebendig bis zur feinen Adresse mit eleganter Ausstrahlung. Dabei istjedes Haus eine Persönlichkeit mit eigenständigem Charakter, der mitdem jeweiligen Standort harmoniert. Komfort zu maßvollen Preisenvereint mit herzlichem Service ist das Markenzeichen der Gruppe. AlleRaphael Hotels sind im Privatbesitz. Vier Häuser gehören derweltweiten Best Western Hotel-Kooperation an.Hotel THE LIBERTY (4-Sterne Superior), BremerhavenHotel City House (4-Sterne), Hamburg- St. GeorgRomantik Hotel Das Smolka (4-Sterne), Hamburg-EppendorfBest Western Plus Hotel St. Raphael (4-Sterne), Hamburg-St. GeorgBest Western Seehotel Frankenhorst (4-Sterne), SchwerinBest Western Raphael Hotel Altona (3-Sterne), Hamburg-AltonaBest Western Hotel Hamburg International (3-Sterne), Hamburg-HammRaphael Hotel Wälderhaus (3-Sterne), Hamburg-WilhelmsburgHotel Stella Maris (3-Sterne), Hamburg-LandungsbrückenHotel Central (2-Sterne), Hamburg-AltonaPressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880info@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: The Liberty, übermittelt durch news aktuell