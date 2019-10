Herbstferien bei Ford stehen ganz im Zeichen von MINT (FOTO)

Köln (ots) -- Während der NRW Herbstferien stehen die Zeichen bei Ford ganzauf "Frauen in technischen Berufen"- Ford unterstützt das MINT-Festival der Stadtbibliothek Köln- Parallel stehen wieder 18 Mädchen ihren Mann bei Try-Ing, demFerien-Praktikum- Ford hat während der Herbstferien alle Hände voll zu tun.Während der Kölner Automobilhersteller das MINT-Festival (Mathematik,Informatik, Naturwissenschaften, Technik) der Stadtbibliothek Kölnmit zwei Aktionsbereichen unterstützt, absolvieren 18 Mädchen an denProduktions- und Entwicklungsstandorten Niehl und Merkenich dasMädchen-Ferienpraktikum Try-Ing.Um mehr Mädchen für technische Berufe zu interessierten, bietetder Hersteller bereits seit 18 Jahren das Ferienpraktikum Try-Ing an.Dabei schnuppern Mädchen ab der 10. Klasse zum einen in die Praxisdes Ingenieurberufs. Zum anderen besuchen sie Vorlesungen an derHochschule Bonn-Rhein-Sieg, an der die Auszubildenden derFord-eigenen dualen Studiengänge do2technik studieren. Dabei handeltes sich um den Bachelorabschluss Maschinenbau oder NachhaltigeIngenieurwissenschaft bzw. Elektrotechnik gepaart mit derIHK-Ausbildung zur Industriemechanikerin bzw. Elektronikerin fürAutomatisierungstechnik. Neben der Theorie an der Hochschule kommtauch die Praxis nicht zu kurz. Dank eines intensiven Austauschs mitweiblichen Ingenieuren verschiedener Fachrichtungen lernen diePraktikantinnen unterschiedliche Bereiche kennen und stellen inProjektarbeit ihre technischen Fähigkeiten unter Beweis.Aber auch spontan können Kinder und Jugendliche in der zweitenFerienwoche an technischen Projekten von Ford teilhaben. BeimMINT-Festival der Kölner Statbibliothek bietet Ford zweiunterschiedliche Workshops an. Unter dem Stichwort Metallumformungund 3-D-Druck können die Teilnehmer einen Teelichthalterselbstständig formen und mittels 3-D-Druck verzieren (23. Oktober2019). Zwei Tage später dreht sich alles um das Thema Stromkreislauf,Elektrotechnik und Steuerungen. Zusammen mit Auszubildenden undIngenieurinnen der Elektrotechnik können kleine Steuerungenprogrammiert werden.Die Initiative, mehr Mädchen und junge Frauen für technischeBerufe zu interessieren, besteht bei Ford seit nunmehr 20 Jahren. ImSeptember 1999 wurde das Projekt "FiT - Frauen in technischenBerufen" mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Anteil weiblicherAuszubildende in der gewerblich-technischen Ausbildung zu steigern,aber auch Schülerinnen zu motivieren, ein technisches Studiumaufzunehmen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell