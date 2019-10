Herbstbilanz: LfA-Förderung weiter stark gefragt / Wirtschaft in Bayern mit rund 1,9 Milliarden Euro unterstützt / Neuer Innovationskredit 4.0 ist angelaufen

München (ots) - Die LfA Förderbank Bayern hat die bayerische Wirtschaft in denersten neun Monaten 2019 mit Darlehen in Höhe von rund 1,9 Milliarden Eurounterstützt - damit ging das Kreditvolumen gegenüber dem gleichen Zeitraum imvergangenen Rekordförderjahr leicht zurück. Über 3.400 bayerische Unternehmenund Kommunen nutzten die Fördermittel der LfA. Stark gestiegen ist die Nachfrageder kleinen und mittleren Unternehmen in der Energieeffizienzförderung mit einemZuwachs von über 26 Prozent."Die stark exportorientierte bayerische Industrie ist natürlich von weltweitenAbsatzproblemen härter betroffen als industrieschwache Branchen und Regionen.Ich sehe aber keinen Grund zu konjunktureller Schwarzmalerei. Bayerns Wirtschaftist weiterhin auf Wachstumskurs. Der Arbeitsmarkt und Investitionen sind stabil,ebenso wichtige Branchen wie Bau, Dienstleistungen und Einzelhandel. Dieweiterhin hohe Nachfrage nach den Förderangeboten der LfA ist eine guteNachricht für unseren Wirtschaftsstandort und zeigt, dass die mittelständischenBetriebe nach wie vor investieren. Allein mit den Programmkrediten derbayerischen Förderbank konnten die Unternehmen in diesem Jahr bereitsInvestitionen von fast 2,1 Milliarden Euro finanzieren. Das festigt über 100.000Arbeitsplätze und schafft über 4.700 neue Stellen am Standort", so BayernsWirtschaftsminister und LfA-Verwaltungsratsvorsitzender Hubert Aiwanger.Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA, erläutert: "Nach dem Rekordwertim vergangenen Jahr hat sich unser Fördergeschäft auf einem hohem Niveaukonsolidiert. Dies zeigt, dass unsere Förderangebote für den bayerischenMittelstand weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Stark gestiegen ist dieFördernachfrage bei Investitionen in Energiemaßnahmen an Firmengebäuden sowie inenergieeffiziente Maschinen und Prozesse. Auch bei Digitalisierungs- undInnovationsvorhaben unterstützen wir die Unternehmen im Freistaat. Dazu habenwir mit dem Innovationskredit 4.0 ein breit angelegtes und schlankesFörderprodukt neu eingeführt."Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung des Mittelstandsin Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich bei den Hausbanken derUnternehmen beantragt und über diese ausgereicht. Um den WirtschaftsstandortBayern zu stärken, unterstützt die LfA auch Infrastrukturvorhaben.Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten bietet die LfA-Förderberatung:Telefon 0800 / 21 24 24 0, www.lfa.dePressekontakt:Markus WöhnlPressesprecherTel. 089 / 21 24 - 22 26E-Mail: presse@lfa.deOriginal-Content von: LfA Förderbank Bayern, übermittelt durch news aktuell