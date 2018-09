"Herbst'ln tuat's"

Saalbach Hinterglemm (ots) - Wanderherbst in Saalbach HinterglemmMit Ende August hält in Saalbach Hinterglemm der Herbst Einzug und schenkt demBergdorf im Glemmtal eine angenehme Idylle. Strahlende Farben schmücken dieumliegenden Pinzgauer Grasberge und das milde Wetter macht eine Wanderung überdie umliegenden Gipfel zum Hochgenuss. Fernab von Lärm und Alltagstrubel findetman hier Ruhe und Gelassenheit inmitten eines pittoresken Bergpanoramas.Von der Morgensonne geküsst und gestärkt mit einem reichhaltigen Frühstück gehtes mit großen Schritten auf eine der unzähligen Wanderrouten in SaalbachHinterglemm. Über 400 km Wanderwege und vier Bergbahnen stehen zur Verfügung.Über Stock und Stein, vorbei an wunderschönen Bergseen und atemberaubenderLandschaft wandert man dem Gipfel entgegen. Die Belohnung nach dem Aufstieg istein grenzenloser Weitblick. Die Bergketten der Pinzgauer Grasberge auf der einenSeite, die schroffen Kanten der Kitzbüheler Alpen auf der anderen. Vollerinnerer Zufriedenheit gleitet der Blick über diese traumhafte Landschaft und mitjeder Sekunde, in der die frische Luft eingeatmet wird, fällt die Last desAlltags ab.Zwtl.: Sonnenaufgang á la LässigAn wildromantischen Bergseen vorbei geht es im Talschluss rund 1.000 Höhenmeterhinauf zum Tristkogel. Hier ist das Reich der Gämsen, Murmeltiere, Hirsche undauch ein Steinadler lässt sich über den felsigen Wänden immer wieder einmal beider Jagd nach Beute blicken. Nach einem rund 3-Stündigen Aufstieg erreicht manden auf 2.095 Meter gelegenen Tristkogel, von wo aus sich zum Sonnenaufgang einunvergessliches Naturschauspiel darbietet.Zwtl.: Seven Summits of the AlpsAuf alle konditionsstarken, trittsicheren und erfahrenen Bergwanderer warteteine besondere Herausforderung: Die Seven Summits of Saalbach Hinterglemm. Diesefast 24 km lange Bergtour über die höchsten Gipfel des Glemmtals, mit alpinemCharakter und massiven 1.413 Höhenmetern, ist eine Tour für hartgesotteneIndividualisten und körperlich fitte Alpinisten. Mit dem Pinzgauer Spaziergangund dem Home of Lässig Walk bilden die Seven Summits die [Saalbach WanderChallenge] (https://www.saalbach.com/de/sommer/wandern-outdoor/wanderchallenge).Weitere Infos unter [saalbach.com ] (http://www.saalbach.com)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie imOTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Tourismusverband Saalbach HinterglemmKarin PastererPresse und PR+43 6541 6800 115k.pasterer@saalbach.comwww.saalbach.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4271/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHERVERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, übermittelt durch news aktuell