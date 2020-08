Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda tagt coronabedingt kürzer

Bonn (ots) - Die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Situation um einen Tag verkürzt vom 22. bis 24. September 2020 statt. Coronabedingt tagen die Bischöfe in einem ausreichend großen Saal, der im Stadtschloss Fulda zur Verfügung gestellt wird.Die Beratungen beginnen am 22. September 2020 um 10.00 Uhr. Der traditionelle Eröffnungsgottesdienst wird am gleichen Tag um 18.30 Uhr im Dom zu Fulda gefeiert. Ebenfalls wird am 23. und 24. September 2020 jeweils um 7.30 Uhr im Dom die Eucharistie gefeiert. Die Bonifatiusvesper zum Abschluss der Vollversammlung am 24. September 2020 entfällt. Die Beratungen enden am 24. September 2020 um 12.30 Uhr.Hinweise für Medienvertreter:Die Akkreditierung für die Vollversammlung beginnt am 7. September 2020. Dazu erhalten Sie eine gesonderte Pressemitteilung. Schon jetzt stehen folgende Zeiten fest:- Dienstag, 22. September 2020: 10.00 Uhr Auftaktbilder; 13.00 Uhr Eröffnungsstatement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz für die Medien. - Mittwoch, 23. September 2020: 13.00 Uhr thematisches Pressegespräch. - Donnerstag, 24. September 2020: 14.00 Uhr Abschluss-Pressekonferenz des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: http://www.dbk.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28823/4688484OTS: Deutsche BischofskonferenzOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell