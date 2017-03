Herbert von Karajan und die Osterfestspiele Salzburg / Neue Dokumentation und Konzerte / Erstausstrahlung / 8. April, ab 20.15 Uhr

Mainz (ots) - Herbert von Karajan war einer der bedeutendstenDirigenten des 20. Jahrhunderts. Die "Osterfestspiele Salzburg", die2017 ihr 50. Jubiläum feiern, sind sein künstlerisches Vermächtnis.3sat zeigt am Samstag, 8. April 2017, um 20.15 Uhr, mit "Karajan inSalzburg - Der Meister und seine Spiele" (Erstausstrahlung) einPorträt über den österreichischen Dirigenten.Maestro, Medienliebling und Jetsetmitglied der 1960er- und1970er-Jahre mit Wohnsitzen in St. Moritz, St. Tropez und Salzburg:Das war Herbert von Karajan. Im Alleingang gründetet er dieOsterfestspiele Salzburg - mit allen persönlichen und finanziellenRisiken. Christian Thielemann, einst Assistent Karajans und heuteselbst ein Dirigent von Weltruf, führt das Werk von Karajan inSalzburg fort. Seit 2013 ist er Leiter des Residenzorchesters derOsterfestspiele Salzburg, der Sächsischen Staatskapelle Dresden. 2017leitet er die Re-Kreation der 1967er-Produktion der "Walküre"musikalisch (zu sehen in 3sat am 15. April, 20.15 Uhr, inErstausstrahlung).In seiner Dokumentation "Karajan in Salzburg - Der Meister undseine Spiele" führt Hannes M. Schalle in das multimediale "UniversumKarajan" ein. Dreh- und Angelpunkt ist seine legendäre Produktion der"Walküre" bei den ersten Osterfestspielen 1967. Die Dokumentationgibt Einblicke in Herbert von Karajans Arbeits- und Privatleben undzeigt exklusive Interviews mit Freunden und musikalischenWeggefährten, darunter Christian Thielemann und Peter Ruzicka,Intendant der Osterfestspiele. Als Kommentarsprecherin führtSchauspielerin Senta Berger durch die Dokumentation.Am selben Abend zeigt 3sat im Anschluss zwei Konzerte mit Herbertvon Karajan: Um 21.05 Uhr "Karajan dirigiert Ludwig van Beethoven",Symphonie Nr. 3, Es-Dur, op. 55, "Eroica" aus dem Jahre 1971, und um21.55 Uhr folgt "Karajan dirigiert Ludwig van Beethoven", SymphonieNr. 5, c-Moll, op. 67, "Schicksalssymphonie" von 1972. Um 22.30 Uhrfolgt die Dokumentation "Karajan privat" aus dem Jahr 2008. Bis datounveröffentlichtes 8-mm-Filmmaterial und sehr offene Interviews mitMitarbeitern aus Karajans engstem Kreis zeigen ein eher unbekanntesBild des Dirigenten: Karajan, der abends gerne "Columbo" und Westernschaute oder mit kleinen Porzellanfigürchen spielte.Hinweis: Weitere Informationen zum Programm sowie einen Artikelüber Herbert von Karajan und die Geschichte der OsterfestspieleSalzburg aus dem aktuellen "3sat TV- & Kulturmagazin"(02/17) findenSie im 3sat-Pressetreff unter https://pressetreff.3sat.de/startseite/programmhinweise/artikel/herbert-von-karajan-der-meister-und-seine-spiele/Pressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satMarion Leibrecht+49 (0) 6131 7016478Leibrecht.M@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell