Herbert-Zimmermann-Preis für Sportreporter und Produktionen des WDR

Köln (ots) -Der 1. und 2. Platz beim Berufswettbewerb des Verbands DeutscherSportjournalisten für das Jahr 2017 geht an Mitarbeiter undProduktionen des Westdeutschen Rundfunks. WDR-Reporter Burkhard Hupewurde für seine Übertragung des Spiels Deutschland-USA bei derEishockey-Weltmeisterschaft in der Kategorie Reportage ausgezeichnet.Hupe ist als Eishockey-Fachreporter schon seit über 15 Jahren für denWDR tätig. Der WDR ist innerhalb der ARD Federführer fürEishockey-Weltmeisterschaften.Platz 2 belegte die in Köln produzierte ARD-Bundesligakonferenz vomletzten Spieltag am 16. Dezember 2017. Daran beteiligt waren unteranderem WDR-Reporter Armin Lehmann sowie Liga Live-Regisseur und-Reporter Holger Dahl. Die Bundesligakonferenz wird aus dem WDR 2Liga Live Studio in Köln für zahlreiche ARD Hörfunk-Wellen produziertund erreicht wöchentlich bis zu acht Millionen Hörer.Der Herbert-Zimmermann-Preis wurde am 19. März 2018 in Augsburgverliehen.