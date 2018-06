Mainz (ots) -Die "ZDFzoom"-Dokumentation "Der wahre Preis für den perfektenApfel" erhielt am Freitag, 22. Juni 2018, denHerbert-Quandt-Medien-Preis 2018 für herausragendewirtschaftsjournalistische Beiträge. In der ausgezeichneten"ZDFzoom"-Dokumentation gehen die Autoren Norman Laryea und FranziskaWielandt der Frage nach, warum ein Naturprodukt immer mehr zurDesignerware wird und welche Folgen dies sowohl für Anbauer als auchfür Apfel-Allergiker hat. Die Jury des Herbert-Quandt-Medien-Preiseslobte, dass es den Autoren gelungen sei, ein stimmiges undfacettenreiches Gesamtbild des Wandels auf dem Agrarmarkt zuzeichnen.Die "ZDFzoom"-Dokumentation zeigt, wie sogenannte "Clubsorten" dieSupermarktregale erobern. Das Konzept: Ein Züchter bringt einenbestimmten Apfel auf den Markt und lässt Sorte sowie Markennamenschützen. Dieses Produkt wird dann mit millionenschweren Kampagnenbeworben und teuer verkauft. Schon jetzt besetzen Clubsorten rund 14Prozent des Apfelmarktes in Deutschland - Tendenz steigend. DieApfel-Anbauer müssen mehr Geld für Kauf und Pflege dieser Apfelsortenaufbringen und eine Lizenzgebühr zahlen. Doch wie gesund sind dieseneuen Züchtungen? "ZDFzoom" konnte durch eigens beauftragteLabortests nachweisen, dass die sogenannten "alten Sorten" mehrPolyphenole enthalten - Inhaltsstoffe, die nicht nur vor Allergienschützen, sondern auch die Abwehrkräfte stärken und sogar gegenchronische Krankheiten wie Rheuma helfen sollen. Im Supermarkt-Regalfindet man diese "alten Sorten" jedoch kaum noch. Polyphenole sorgendafür, dass der Apfel sauer und herb schmeckt. Außerdem wird er ander Luft schneller braun - Eigenschaften, die im Handel wenigergefragt sind.Die "ZDFzoom"-Dokumentation wurde erstmals am 24. Januar 2018 imZDF ausgestrahlt (Redaktion: Annette Uhlenhut und Beate Höbermann).In der ZDFmediathek ist "Der wahre Preis für den perfekten Apfel"weiter abrufbar, ZDFinfo sendet die Dokumentation erneut amDonnerstag, 19. Juli 2018, 6.30 Uhr.Der Herbert-Quandt-Medien-Preis wird seit 1986 verliehen undwürdigt Journa-listen und Publizisten, die sich in herausragenden undallgemein verständlichen Beiträgen mit der Rolle von Unternehmern undUnternehmen in der Marktwirtschaft auseinandersetzen.ZDFmediathek: ly.zdf.de/5yf/http://presseportal.zdf.de/pm/zdfzoom-1/http://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/zdfpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell