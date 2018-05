Herbert Quandt Medien-Preis 2018 / Auszeichnungen für Impulse, SZ-Magazin, ZDF und ARTE-RBB

Bad Homburg v.d.H. (ots) - Die Preisträger des Herbert QuandtMedien-Preises 2018 stehen fest. Aus 262 Einreichungen hat dasKuratorium der Johanna-Quandt-Stiftung vier herausragendewirtschaftsjournalistische Beiträge ausgewählt. Insgesamt 50.000 EuroPreisgeld gehen an Journalistinnen und Journalisten, deren Beiträgeim Magazin Impulse, und im Süddeutsche Zeitung Magazin veröffentlichtsowie im ZDF (Reportageformat ZDFzoom) und auf ARTE/RBB ausgestrahltwurden."Die Reifeprüfung" (Impulse)Katja Michel erhält den Herbert Quandt Medien-Preis für ihrenBeitrag "Die Reifeprüfung", erschienen im Magazin Impulse am23.02.2017, dotiert mit einem Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro. DieAutorin beschreibt mit Einfühlungsvermögen und großerBeobachtungsgabe den Transformationsprozess des Unternehmen Jimdo:Sie schildert die Euphorie des Aufbruchs als Start-Up und berichtetüber die schmerzhafte, aber notwendige Etablierung soliderManagementstrukturen. Dabei gelingt es Katja Michel, die Veränderungund ihre Dynamik genau zu erfassen und spannend zu erzählen, ohnedabei eine wertende Position einzunehmen. Das Kuratorium würdigtneben der journalistischen Leistung auch die Fähigkeit der Autorin,sich im zu dieser Zeit schwierigen Umfeld des Start-Ups zu bewegenund sensibel auf die Protagonisten einzugehen."Im Einflussgebiet" (Süddeutsche Zeitung Magazin)Dr. Till Krause und Lorenz Wagner werden für ihre Reportage "ImEinflussgebiet", erschienen am 27.10.2017 im Süddeutsche ZeitungMagazin, ausgezeichnet und mit einem Preisgeld in Höhe von 15.000 EURgeehrt. Till Krause und Lorenz Wagner gelingt es, ihren Lesern dieWelt der Influencer zu eröffnen und nahezubringen. Die Autoren deckenauf, dass das Geschäftsmodell der Influencer, das mit derGlaubwürdigkeit seiner Blogger überzeugen will, von den bei denNutzern hervorgerufenen Illusionen und den Werbeetats der Wirtschaftlebt. Das Kuratorium würdigt zudem das besondere Zusammenspiel desAutorenduos, dessen Reportage mit vielfältigen journalistischenMitteln und wechselnden Perspektiven Spannung erzeugt und den Textdabei doch wie "aus einem Guss" wirken lässt."Der wahre Preis für den perfekten Apfel" (ZDF)Norman Laryea und Franziska Wielandt erhalten in diesem Jahr fürihren im ZDF in der Sendung ZDFzoom am 24. 01.2018 ausgestrahltenBeitrag "Der wahre Preis für den perfekten Apfel" ein Preisgeld inHöhe von 10.000 EUR. In ihrem Film gehen die beiden TV-Autoren derFrage nach, wie ein Naturprodukt zunehmend zu einer Designer-Wareentwickelt wird. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Entwicklung fürdie einheimischen Produzenten werden ebenso thematisiert wie dieAuswirkungen auf die Apfelproduktion weltweit. Dabei gelingt es denAutoren, ein stimmiges und facettenreiches Gesamtbild desüberraschenden Wandels zu zeichnen, der sich derzeit auf dem Marktfür klassische Agrarprodukte vollzieht."Das System Milch" (ARTE/RBB)Andreas Pichler wird für seine Dokumentation "Das System Milch",die am 20.11.2017 auf ARTE ausgestrahlt wurde, mit einem Preisgeldvon 10.000 EUR ausgezeichnet. Pichler erforscht und beschreibt inseiner Dokumentation die industriellen Strukturen derMilchwirtschaft. Dabei blickt er weit über den nationalen Tellerrand:Milch ist heute nicht mehr nur ein Agrarprodukt, sondern ein weltweitgefragter Rohstoff. Die komplexe Problematik und Kehrseite dieserEntwicklung beleuchtet Pichler, indem er authentische Protagonistenzu Wort kommen lässt und seine aufwändige Recherche miteindrucksvollen Bildern und in klaren Texten veranschaulicht.Der Herbert Quandt Medien-Preis wird seit 1986 in Erinnerung andie Persönlichkeit und Lebensleistung des Unternehmers Dr. HerbertQuandt verliehen. Der Preis würdigt Journa-listen und Publizisten,die sich in herausragenden und allgemein verständlichen Beiträgen mitder Rolle von Unternehmern und Unternehmen in der Marktwirtschaftauseinandersetzen.Dem Kuratorium der Johanna-Quandt-Stiftung gehören an: StefanQuandt (Vorsitzender); Stephan-Andreas Casdorff, Chefredakteur DerTagesspiegel (stv. Vorsitzender); Michaela Kolster,Programmgeschäftsführerin PHOENIX: Horst von Buttlar, ChefredakteurCapital; Jan-Eric Peters, Chief Product Officer und Editor in ChiefUpday.Die 1995 gegründete Johanna-Quandt-Stiftung setzt sich dafür ein,das Verständnis für die marktwirtschaftliche Ordnung und dieBedeutung des privaten Unternehmertums in der Öffentlichkeit und inden Medien zu fördern.Pressekontakt:Johanna-Quandt-Stiftung | Dr. Jörg AppelhansGünther-Quandt-Haus | Seedammweg 55 | 61352 Bad Homburg v. d. HöheTelefon: 06172 404-342 | Telefax: 06172 404-420 | E-Mail:info@johanna-quandt-stiftung.deInternet: www.johanna-quandt-stiftung.deOriginal-Content von: Johanna-Quandt-Stiftung, übermittelt durch news aktuell