Herbert-Lewin-Preis: Ausschreibung hat begonnen / Forschungspreis zur Rolle der Ärzteschaft in der NS-Zeit

Berlin (ots) - Die Ausschreibung für den Herbert-Lewin-Preis 2019hat begonnen. Mit dem Forschungspreis werden wissenschaftlicheArbeiten über die Aufarbeitung der Geschichte von Ärztinnen undÄrzten in der Zeit des Nationalsozialismus" prämiert. Die nunmehrsiebte Vergabe des Preises wird vom Bundesministerium für Gesundheit(BMG), der Bundesärztekammer (BÄK), der KassenärztlichenBundesvereinigung (KBV), der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und derKassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) getragen.Die TeilnahmebedingungenAn der Ausschreibung teilnehmen können Ärztinnen und Ärzte,Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Psychotherapeutinnen undPsychotherapeuten als Einzelpersonen. Aber auch Kooperationen oderGemeinschaften von Ärzten, Zahnärzten und Psychotherapeuten,Studierende der Zahn- oder Humanmedizin sowie Wissenschaftler anzahn- und humanmedizinischen Fakultäten oder medizinhistorischenInstituten können sich bewerben. Jede teilnehmende Einzelperson undjede Arbeitsgruppe kann jeweils eine Arbeit einreichen.Unterlagen für eine TeilnahmeDie Arbeiten müssen in deutscher Sprache verfasst sein und könnensowohl in Papierform in 7-facher Ausfertigung als auch alselektronische Datei abgegeben werden. Berücksichtigt werdenausschließlich Arbeiten, die seit dem 1. Januar 2014 erstellt oderveröffentlicht wurden. Arbeiten, die bereits bei vorherigenAusschreibungen eingereicht wurden, können nicht erneutberücksichtigt werden. Eingereichte Unterlagen und Arbeitenverbleiben bei der KZBV. Einsendeschluss ist der 14. Juni 2019. DieBewerbungsanschrift lautet:Kassenzahnärztliche BundesvereinigungAbteilung Politik und GrundsatzfragenBehrenstraße 42, 10117 BerlinE-Mail: herbert-lewin-preis@kzbv.deJury und PreisvergabeDie Bewertung der Arbeiten und die Ermittlung der Preisträgernimmt eine unabhängige Jury vor, deren Mitglieder von denTrägerorganisationen, dem Zentralrat der Juden in Deutschland sowiedem Bundesverband Jüdischer Ärzte und Psychologen in Deutschlandbenannt wurden. Der Rechtsweg bei Entscheidungen der Jury istausgeschlossen. Der Herbert Lewin-Preis ist mit insgesamt 15.000 Eurodotiert. Auch mehrere Arbeiten können prämiert werden. WeitereInformationen zu dem ausgelobten Forschungspreis sowie zu früherenPreisträgern und deren Arbeiten sind unterwww.kzbv.de/herbert-lewin-preis verfügbar.Hintergrund: Herbert LewinHerbert Lewin wurde am 1. April 1899 in Schwarzenau geboren. Nacheinem Medizinstudium arbeitete er in der jüdischen Poliklinik inBerlin, ab dem Jahr 1937 bis zu seiner Deportation durch dieNationalsozialisten als Chefarzt im jüdischen Krankenhaus in Köln.Nach seiner Befreiung nahm Herbert Lewin seine Arzttätigkeit wiederauf. In den Jahren 1963 bis 1969 bekleidete er das Amt desPräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Lewin starb am21. November 1982 in Wiesbaden (Quelle: www.zentralratdjuden.de).