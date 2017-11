Herbert-Lewin-Preis 2017 verliehen: Forschungspreis zur Rolle der Ärzteschaft in der Zeit des Nationalsozialismus

Berlin (ots) - Der Herbert-Lewin-Preis wurde heute für zweiwissenschaftliche Arbeiten zur "Aufarbeitung der Geschichte derÄrztinnen und Ärzte in der Zeit des Nationalsozialismus" verliehen.Der vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Bundesärztekammer(BÄK), Bundeszahnärztekammer (BZÄK), KassenärztlicherBundesvereinigung (KBV) und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung(KZBV) gestiftete Forschungspreis wurde zum sechsten Mal vergeben.Die Jury, die sich aus Vertretern des Zentralrats der Juden inDeutschland, des Bundesverbandes Jüdischer Ärzte und Psychologen inDeutschland sowie aus Vertretern der auslobenden Organisationenzusammensetzt, verwies darauf, dass die Aufarbeitung derNS-Vergangenheit nicht nur aus moralischer und ethischer Sichtgeboten sei, sondern auch aktuelle ethische Fragestellungen anrege.Aus elf eingereichten wissenschaftlichen Arbeiten zeichnete die Juryzwei erste Preise aus, die mit jeweils 7.500 Euro dotiert sind:- Dr. med. Ulrike Eisenberg, Prof. Dr. med. Hartmut Collmann, Dr.med. Daniel Dubinski: Verraten - Vertrieben - Vergessen. Werk undSchicksal nach 1933 verfolgter deutscher Hirnchirurgen.- Frau Dr. med. Jessica Tannenbaum: Medizin im KonzentrationslagerFlossenbürg 1938 - 1945. Biographische Annäherung an Täter, Opfer undTatbestände.An der Ausschreibung des Forschungspreises konnten(Zahn-)Ärztinnen und (Zahn-)Ärzte sowie Psychotherapeutinnen undPsychotherapeuten als Einzelpersonen, in Kooperationen oder inGemeinschaften teilnehmen. Die Ausschreibung richtete sich zudem anStudierende der Zahn- oder Humanmedizin oder an Wissenschaftlerinnenund Wissenschaftler, die an medizinhistorischen Instituten tätigsind.Ziel des Preises ist die historische Aufarbeitung, aber auch dieErinnerung an engagierte Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen undZahnärzte, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt undermordet wurden.Hinweis:Fotos der Veranstaltung in der Parlamentarischen Gesellschaft inBerlin stehen ab 23.11.2017, 14:00 Uhr, unterhttp://axentis-bilderbox.de/171025-BZAEK-Herbert-Lewin-Preis-PressePressekontakt:Katja Angeli (BMG), Tel.: 030/18441-2442Samir Rabbata (BÄK), Tel.: 030/4004 56-700Jette Krämer (BZÄK), Tel.: 030/40005 - 150Dr. Roland Stahl (KBV), Tel.: 030/4005-2201Kai Fortelka (KZBV), Tel.: 030 / 2801-7927Original-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuell