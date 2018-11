Herbert Grönemeyers Releasekonzert zum neuen Album in 3sat (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 1. Dezember 2018, 20.15 UhrErstausstrahlungHerbert Grönemeyer meldet sich mit seinem 15. Studioalbum,"Tumult", zurück. Zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert hatGrönemeyer sein Album am 31. Oktober 2018 im Berliner Radialsystem V.3sat zeigt dieses Konzert des 62-jährigen Sängers, Musikers,Komponisten, Dichters und Schauspielers: "Herbert Grönemeyer: Tumult- Live" mit neuen Songs und großen Hits ist am Samstag, 1. Dezember2018, um 20.15 Uhr in einer 75-minütigen Fassung in Erstausstrahlungzu sehen. In einer Welt voller Unruhe habe er diesen Titel für seinneues Album gewählt, das den Menschen Mut machen und Hoffnungvermitteln soll, sagt Herbert Grönemeyer."Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, die Welt verknotet sich,dann muss man die Ruhe bewahren", so Grönemeyer. Deshalb ist für ihnder gesellschaftliche Zusammenhalt besonders wichtig: "Ich möchtemich selber motivieren mit der Platte, und gleichzeitig aber auchhelfen, dass man sich als Gemeinschaft aufmacht."Aber Herbert Grönemeyer singt auf dem neuen Album auch von denanderen Dingen des Lebens, die auch in diesen Zeiten unverändertwichtig bleiben: von der Liebe und vom Geliebtwerden, vom Glück derkleinen Momente und von der Euphorie des Neuanfangs.Am Montag, 31. Dezember 2018, zeigt 3sat im Rahmen des Thementages"Pop around the clock" eine 60-minütige Fassung des Konzerts.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttp://presseportal.zdf.de/presse/groenemeyertumult3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell