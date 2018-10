Herbert Grönemeyer gestaltet als Gast-Chefredakteur das ZEITmagazin (FOTO)

Hamburg (ots) -Der Musiker Herbert Grönemeyer hat für die aktuelle Ausgabe desZEITmagazins die Rolle des Chefredakteurs übernommen: Für das Heft,das am 18. Oktober erscheint, hat er alle Themen, Fotos, Texte undÜberschriften ausgewählt, die gesamte Konzeption der Ausgabe lag inseiner Hand. Das Resultat ist ein Magazin über Identität, Leichtsinnund Menschlichkeit.Die Suche nach seiner eigenen Identität führt Grönemeyer aufHeimatfahrt nach Bochum, wie die Fotoreportage des Magnum-FotografenPaolo Pellegrin zeigt. In einer besonderen Folge derZEITmagazin-Serie Wochenmarkt verrät er seine Lieblingskochrezepte.Zudem hat der 62-Jährige seine Freunde und Bekannten gefragt, was fürsie der Begriff "Leichtsinn" bedeutet. Es antworten unter anderemGünther Jauch, Anke Engelke, Toni Kroos, Harald Schmidt, JudithHolofernes, Anne Will, Robert Wilson und Anton Corbjin mitpersönlichen Geschichten und Bildern. Außerdem kommen in der Ausgabejunge Geflüchtete zu Wort, die Grönemeyer nach ihrem Bild vonMenschlichkeit gefragt hat.Christoph Amend, Chefredakteur ZEITmagazin: "Dieses ZEITmagazinist echter Grönemeyer: Keine Angst vor den großen menschlichenThemen, voller Neugierde auf die Gedanken anderer. Und dass er vonunserem Paartherapeuten Wolfgang Schmidbauer wissen wollte, ob diePartnerin eines Musikers seine Songs mögen muss, zeigt: Der Mannnimmt seine Arbeit ernst, aber sich selbst nicht zu sehr."Herbert Grönemeyer belegt mit seinen Alben seit 1984 stets denersten Platz der deutschen Musikcharts und gewann unzählige nationaleund internationale Preise, wie etwa den Comet, den Echo Pop oder auchden World Music Award. Sein neues Album "Tumult" erscheint AnfangNovember.Pressekontakt:Vera WiedemannUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTel.: 040 / 32 80 - 4668E-Mail: vera.wiedemann@zeit.dewww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell