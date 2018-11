Mainz (ots) -Seine Lieder "Männer", "Bochum" und "Mensch" kennt fast jeder inDeutschland: Herbert Grönemeyer ist seit vierzig Jahren imMusikgeschäft und weiterhin der erfolgreichste Künstler des Landes.Am Freitag, 9. November 2018, 23.00 Uhr, steht Herbert Grönemeyer imMittelpunkt der ZDF-Kultursendung "aspekte". Als Musik- und Talk-Gaststellt er sein neues Album "Tumult" vor und spricht mit Jo Schückauch über sein politisches Engagement, für das er von rechts immerwieder angefeindet wird.Im Moment, sagt Grönemeyer, lebten wir in nervösen Zeiten, dieWelt sei voller Unruhe. Deshalb habe er für sein neues Album denTitel "Tumult" gewählt. Darin fragt er, wie wir in Deutschland lebenwollen, ohne uns von Hass überwältigen zu lassen. "aspekte" sprichtmit Grönemeyer über Wut und eigene Ressentiments, über Heimat,Identität und Hoffnung. Ein weiteres Thema ist seine Theaterarbeit:"aspekte" begleitet ihn zu einem Treffen mit Shermin Langhoff, derIntendantin des Berliner Gorki-Theaters. Die beiden diskutieren überdie Möglichkeiten von Kunst und die politische Verantwortung vonKünstlern.Im Anschluss überträgt das ZDF um 23.45 Uhr einen Zusammenschnittdes Konzerts "Herbert Grönemeyer: Tumult - Live". Das Releasekonzertzum neuen Album präsentiert exklusiv und als Premiere eine Auswahlder neuen Songs und einige seiner größten Hits live auf derKonzertbühne. Am Samstag, 1. Dezember 2018, 20.15 Uhr, zeigt 3sat -das Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD - das gesamteKonzert sowie am Montag, 31. Dezember 2018, im Rahmen des Thementages"Pop around the clock" eine 60-minütige Fassung.https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aspektePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell