Hamburg (ots) - Auf seinem neuen Album "Tumult" versucht HerbertGrönemeyer in seinen Liedern zu verstehen, was Menschen nach Rechtstreibt. Im Interview in der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE findet ersehr deutliche Worte für seine eigene Haltung: "Leute jagen,stigmatisieren, Hitler zurück-wollen: nein. Das ist gemein, dasbrauchen wir nicht", sagt der 62-Jährige. "Angstmacherei hat System,auch bei der AfD, und die bietet gleichzeitig eine Art Schutz fürdiese Angst. Die Frage ist nur: Wovor? Es ist doch gar nichtspassiert, es gibt doch keine echte Bedrohung." Seiner Meinung nachwurde vor drei Jahren eine echte Chance verpasst: "Diese erwachsene,positive Art, wie wir den Menschen entgegengetreten sind, hätten wirnutzen können, um uns als Gemeinschaft eine humanistische Identitätzu geben", sagt Grönemeyer. "Das ist schade, dass wir diese Chancehaben vorbeiziehen lassen. Das haben wir den Rechten überlassen."Aber auch die politische Linke sei weltweit nicht unschuldig ander Misere. "Die Linksliberalen - die SPD bei uns, Labour in England,die Demokraten in den USA - interessieren sich nicht mehr für dieSorgen der Leute", so Grönemeyer. "Die sind saturiert, sindaufgeblasen, und das bringt sie in ein Dilemma - denn die Menschenfragen sich schon lange: Wer hört uns eigentlich zu? Die Probleme derMenschen waren den Linken zu lange lästig."