Köln (ots) -Herbert Grönemeyer ist am Freitag, 15. November 2018, zu Gast im"Kölner Treff" (WDR Fernsehen, 22 bis 23.30 Uhr, danach in derWDR-Mediathek: www.wdr.de/mediathek). Mit Moderatorin BettinaBöttinger spricht er sehr persönlich über das, was ihn in denvergangenen Jahren bewegt hat und trifft Menschen, die ihn begleitet,begeistert und beeindruckt haben. Während und am Ende der Sendungpräsentiert er zusammen mit seiner Band je einen Song aus seinemneuen Album. Neben Grönemeyer begrüßt Bettina Böttinger SchauspielerJürgen Prochnow, Entertainerin Anke Engelke und Journalistin IsabelSchayani im "Kölner Treff". Darüber hinaus dürfen sich Publikum undHerbert Grönemeyer über einen Überraschungsgast freuen.