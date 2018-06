Herbert Diess Porträt — Volkswagen AG Vorstandsvorsitzender

Herbert Diess, 1958 in München geboren, ist seit April 2018 der neue Vorstandsvorsitzende bei VW. Als Nachfolger von Matthias Müller liegen schwere Aufgaben vor ihm. Seine eigene Rolle im Dieselskandal ist umstritten. Aktuell (Juni 2018) laufen sowohl in den USA als auch in Deutschland noch Ermittlungserfahren.

Herbert Diess empfahl sich durch seine Arbeit bei BMW für Volkswagen

Diess studierte Fahrzeugtechnik und Maschinenbau in ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.