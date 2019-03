Herausragendes Interesse an Übertragung der Rosenmontagszüge / Auch WDR-Zugwegkamera für ehrenamtliche Karnevalisten sehr erfolgreich

Finanztrends Video zu



mehr >

Köln (ots) -Die Übertragungen des WDR vom Straßenkarneval aus Köln und Düsseldorfim WDR Fernsehen und im Ersten waren gestern Marktführer bei denZuschauer*innen in NRW. Besonders die Live-Übertragung desRosenmontagszugs aus Köln begeisterte im WDR Fernsehen auch vielejunge Jecken (20,4 Prozent der 14-49-Jährigen). Herausragende29,2 Prozent Marktanteil bei den Zuschauer*innen ab 3 Jahren in NRWerzielte die rund sechsstündige Zugübertragung aus Köln anRosenmontag ab 9.00 Uhr (800.000 Zuschauer*innen). Bundesweitverfolgten im WDR Fernsehen 1,2 Millionen und im Ersten 2,1 MillionenZuschauer*innen das Mega-Event aus der Domstadt. Die Übertragung desRosenmontagszuges aus Düsseldorf im WDR Fernsehen und im Ersten waram Nachmittag ebenfalls über weite Strecken Marktführer bei denKarnevalsbegeisterten in NRW (16,3 Prozent im WDR Fernsehen und 17,2Prozent im Ersten).Auch die Schull- und Veedelszöch am Sonntag fanden ihr Publikum imWDR Fernsehen: Bundesweit sahen mehr als eine halbe Million Jecke(540.000 Zuschauer*innen) zu, als die Kölner Schulen undVeedelsvereine ihre fantasievollen Kostüme präsentierten. Im WDRFernsehen erreichte die Übertragung ab 12.20 Uhr mit demKommentatorenduo Monika Salchert und Sven Pistor mit 390.000Zuschauern einen neuen Bestwert im Vergleich der letzten Jahre.Auf großes Interesse stieß mit 15,6 Prozent Marktanteil auch die vomWDR übertragene Prunksitzung "Karneval in Köln" (4,16 MillionenZuschauer*innen bundesweit).Der WDR hat in diesem Jahr erstmals einen speziellen Service für alleim Karneval aktiven Gesellschaften, Vereine und Schulen angeboten,der sehr gut angenommen wurde: Eine fest installierte Zugweg-Kameraan der Severinstraße in Köln und am Rathausplatz in Düsseldorf hatwährend der Schull- und Veedelszöch sowie den Rosenmontagszügenungeschnitten alle Jecken aufgenommen. Bereits während der Züge sinddie Videos jeder Gruppe und Karnevalsgesellschaft im Netz unterkarneval.wdr.de abrufbar gewesen. So konnten alle ehrenamtlichenZugteilnehmerinnen und Zugteilnehmer, die sich monatelang auf diegroßen Termine vorbereiten und die die Züge zu einem solch großenEreignis machen, ihr Gruppe in den sozialen Netzwerken teilen und dieBilder im Freundes- und Familienkreis zeigen. Vom Rosenmontagszug inKöln waren diese Videos zeitweise das meist abgerufene Onlineangebotauf WDR.de.Fotos finden Sie unter ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR PressedeskTelefon: 0221 220 7100Email: lena.schmitz@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell