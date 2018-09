Herausforderungen für Banken in Europa steigen European Banking Study 2018 (FOTO)

Münster (ots) -Europas Banken schieben seit Jahren ein Rentabilitätsproblem vorsich her. Nach der aktuellen European Banking Study der Strategie-und Managementberatung zeb werden die Profitabilitätsmängel weiterzunehmen, wenn nicht konsequent gegengesteuert wird. zeb hat mitseiner europäischen Bankenstudie (EBS) zum fünften Mal untersucht, wodie europäischen Banken stehen, welche Herausforderungen sie zumeistern haben und welche Entwicklungsmöglichkeiten für mehrProfitabilität bestehen.Leicht verbesserte Ergebnisse, aber immer noch unter Cost ofEquity Zehn Jahre nach Lehman stehen Europas Topbanken noch immer vorgroßen Herausforderungen. Zwar ist es den Instituten mehrheitlichgelungen, ihre regulatorische Agenda abzuarbeiten und notwendigeKapitalanforderungen zu erfüllen, allerdings ist der Anstieg derProfitabilität auf 7,1 % RoE in 2017 nur auf außerordentliche Effektezurückzuführen und nicht auf die Steigerung der Ergebniskraft aus demoperativen Geschäft. Damit bewegt sich die Profitabilität immer nochunter den Cost of Equity (CoE).Simulation bis 2022 zeigt rückläufige Ergebnisse ohneentsprechendes GegensteuernEinen zentralen Teil der EBS bildet in jedem Jahr dieperspektivische Simulation zentraler Bankkennzahlen. Sie stützt sichauf die Bilanzen sowie GuV-Werte der 50 Topbanken in Europa undunterstellt für die nächsten Jahre ein Szenario unter gleichenBedingungen. Die holistische Berechnung ergab, dass dieBankenrentabilität bis 2022 von zurzeit 7,1 % (2017) auf ca. 4,2 %sinken wird. Gleichzeitig dürfte auch die Kapitalisierung derInstitute von durchschnittlich 14,1 % in 2017 auf ca. 12,2 % in 2022fallen. Wesentlicher Treiber für die Verringerung von Rentabilitätund Kapitalisierung sind die regulatorischen Anforderungen und dasweiterhin niedrige Zinsumfeld.Bewertung der Banken auf Niveau von 2009/10Betrachtet man den Total Shareholder Return der Top-50-Banken inEuropa von 2016 auf 2017, ergibt sich auf den ersten Blick einepositive Tendenz. Jedoch verblieb das Kurs-Buchwert-Verhältnis unterder wichtigen Schwelle von 1,0x und lag damit weit unterMarktdurchschnitt und somit auf dem Niveau des Krisenjahrs 2009/10.Vier strategische HandlungsoptionenVor diesem Hintergrund verfügen europäische Banken über vierstrategische Handlungsoptionen, von denen allerdings keine alsSelbstläufer zu nachhaltigem Erfolg führen dürfte:- Wachstum durch Fusionen in Europa ist auch wie in derVergangenheit kein Garant für die Steigerung der Profitabilität,da viele nicht harmonisierte Rechtsräume eine erheblicheSchwelle darstellen und in Teilen proprietäre Lösungen für dieeinzelnen Länder erfordern, welche die Skalenvorteile zumindestin Teilen kompensieren. Die Studienautoren von zeb fordern dahereine weitere Harmonisierung der für Banken über Regulatorikhinausgehenden Rechtsgebiete, um diese Schwelle für eineerforderliche europäische Konsolidierung zu reduzieren.- Produktspezialisierung kann die Profitabilität grundsätzlicherheblich steigern, ist aber für die meisten Universalbanken inEuropa ein nur schwer vorstellbarer Weg zu nachhaltig mehrProfitabilität.- Banking as a Service ist aufgrund fehlender DNA für diese Artvon Geschäftsmodellen für die meisten Banken kein Weg zu mehrProfitabilität - Banking as a Service durch Drittanbieter kannaber die Kosten von Banken signifikant senken.- Der Aufbau von Ökosystemen und ein Aufbruch in diePlattformökonomie können für viele europäische Banken einevielversprechende Entwicklung sein, wenn diese wirklich denKunden nach vorne stellen und aus Banken agile kundenzentrierteUnternehmen werden. Diese Option bietet aus Sicht derStudienautoren den größten Hebel zur Koexistenz mit FinTechs unddem Bestehen im Wettbewerb mit Non- und Nearbanks, die fürBanken zunehmend mehr zu einer Konkurrenz werden.Detaillierte Informationen zur aktuellen European Banking Study2018 sind unter diesem Link abrufbar:https://www.zeb.eu/europeanbankingstudy. Autoren der Studie sind diezeb-Partner Dr. Florian Forst, Dr. Dirk Holländer und Dr. OlafScheer. 